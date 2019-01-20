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Fitch подтвердило рейтинги Беларуси на уровне «B», прогноз «Стабильный»

21.01.2019 17:51 — Новости Экономики | БДГ  
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Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Рейтинги Беларуси отражают, с одной стороны, улучшающуюся макроэкономическую стабильность, сильный структурный профиль в плане показателей дохода на душу населения и развития человеческого потенциала, а также хорошую историю погашения долга, и, с другой стороны, низкие валютные резервы, относительно сдержанные перспективы роста, долговую нагрузку государства с высокой подверженностью валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами. Несмотря на некоторый прогресс в сторону диверсификации, Беларусь в высокой степени зависит от России в плане торговли и поддержки внешнего финансирования.

Макроэкономическая стабильность продолжала улучшаться в 2018 г. благодаря сочетанию благоприятной внешней конъюнктуры и устойчивого улучшения комплекса проводимых мер. Средний показатель инфляции снизился до 4,9%, что соответствует текущему медианному уровню для рейтинговой категории «B» и ниже целевого уровня, установленного Национальным банком Республики Беларусь («НБРБ»). Fitch ожидает, что инфляция в среднем увеличится до 6% в 2019 г., при этом существуют риски более высокой инфляции, связанные с торговыми партнерами, волатильностью на финансовых рынках и продолжением быстрого роста заработной платы.

По мере ослабевания благоприятных циклических факторов, рост, вероятно, станет более умеренным. Рост достиг 3% в 2018 г. ввиду благоприятных условий внешнего финансирования, экспортных цен и спроса со стороны торговых партнеров, а также потребления домохозяйств, повышению которого способствовали быстрое увеличение реальной заработной платы и рост кредитования. По ожиданиям Fitch, рост замедлится до 2,2% в 2019 г. и до 2,0% в 2020 г., что ниже ожидаемых темпов роста в 3,4% и 3,5% для стран с сопоставимым рейтингом и отражает более слабый рост у торговых партнеров и замедление роста потребления со стороны населения.

В настоящее время Беларусь ведет переговоры о механизме возможной компенсации ввиду негативного влияния на бюджет налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Общие максимальные потери могут составить 10,6 млрд долл. в период с 2019 г. по 2024 г., если цены на нефть в среднем будут на уровне 70 долл., а объем нефти, перерабатываемой на НПЗ Беларуси, увеличится с 18 млн т. в 2019 г. до 24 млн т в 2020-2024 гг. Потери могут быть частично сглажены более высокими ценами на топливо внутри страны и более низкими объемами нефтепереработки, но это тем не менее, вероятно, потребует корректировок бюджета и скажется на перспективах роста.

Риски в плане государственного и внешнего финансирования остаются управляемыми. Обслуживание суверенного валютного долга в 2019 г. составит 3,2 млрд долл., и самая существенная выплата по основной сумме долга – это 600 млн долл. по российским кредитам, которые могут быть рефинансированы за счет нового кредита от России. Беларусь, как ожидается, получит заключительную выплату (200 млн долл.) в рамках программы Евразийского фонда стабилизации и развития («ЕФСР»), а также планирует осуществить выпуск облигаций на внутреннем рынке (частично в национальной валюте) и использовать часть экспортных таможенных пошлин в иностранной валюте. Сильная денежная позиция государства (5 млрд долл.) способна обеспечить финансовую гибкость в краткосрочной перспективе, но не может быть использована в полном объеме без резкого сокращения международных резервов.

Погашения валютного долга и процентные расходы будут по-прежнему находиться на высоком уровне, в среднем 3,5 млрд долл. в 2020-2021 гг. Беларусь может перефинансировать часть выплат долга, приходящихся на 2020 г., за счет проведения эмиссий на российском рынке. По-прежнему существуют планы эмиссий на китайском рынке, но возвращение на рынок еврооблигаций не планируется до 2020 г. Fitch не учитывает программу МВФ в своих прогнозах.

Fitch ожидает небольшого снижения международных резервов до 6,8 млрд долл. в 2019 г. по сравнению с 7,1 млрд долл. в 2018 г. ввиду обслуживания долга и сокращения чистых продаж иностранной валюты резидентами. Внешняя ликвидность останется одной из самых слабых в рейтинговой категории «B». Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций увеличится до 3,8% в 2019 г. по сравнению с 2,1% в 2018 г. на фоне ввода в эксплуатацию атомной электростанции («АЭС») и более высоких расходов, связанных с импортом нефти, а затем сократится до 2,6% в 2020 г. Чистый внешний долг в 42% от ВВП по состоянию на конец 2018 г. заметно выше исторического медианного показателя в 15% для стран с рейтингом в категории «B».

По оценкам Fitch, общегосударственный бюджет будет иметь дефицит в размере 0,4% от ВВП в 2018 г. после применения корректировок к оценочному профициту консолидированного общегосударственного бюджета согласно официальным данным на уровне 2,6% от ВВП. Эти корректировки отражают расходы, относящиеся к АЭС (2,7% от ВВП), исполнение гарантий (0,2% от ВВП) и передачу капитала (0,2% от ВВП). Беларусь нацелена на бюджетный профицит в размере 1,4 млрд бел. руб. (1,2% от ВВП) в 2019 г. на консолидированном уровне согласно официальным данным. Fitch прогнозирует дефицит общегосударственного бюджета на уровне 3,1% от ВВП ввиду более слабого роста доходов, оценочных расходов по АЭС в размере 3,6% от ВВП, а также потенциальных расходов и гарантий, относящихся к банкам.

Бюджет на 2019 г. не включает какую-либо потенциальную компенсацию бюджетных потерь в результате налогового маневра (192 млн долл., или 0,3% ВВП в 2019 г.). Негативное влияние проявляется в более низких доходах от экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты и более низких акцизов. При этом потери в доходах будут увеличиваться каждый год в соответствии с более высокими импортными ценами на нефть.

Общегосударственный долг (включая гарантии в размере 8,1% от ВВП) снизился до 51,4% от ВВП в 2018 г., что отражает снижение гарантий, авансовые погашения долга и более низкие, чем ожидалось, выплаты (от ЕФСР). Валютный риск остается высоким, поскольку 90% от государственного долга номинировано в иностранной валюте. Более слабые макроэкономические показатели и волатильность обменного курса могут создавать фискальные риски для государственных финансов ввиду существенного присутствия в экономике предприятий в госсобственности.

Давление на финансовый сектор ослабло, но он остается уязвимым к перспективам более слабого роста и волатильности обменного курса (49% кредитов номинировано в иностранной валюте). Хотя неработающие кредиты составляли 4,1% в 3 кв. 2018 г., по мнению Fitch, качество активов, вероятно, будет слабее, если оценивать их с точки зрения обесцененных кредитов по МСФО. В мае власти ввели макропруденциальные меры в ответ на быстрый рост кредитов у населения, но с учетом сохранения быстрых темпов роста могут быть рассмотрены дальнейшие меры.

Политическая власть сконцентрирована в руках президента Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 г., и Fitch исходит из того, что он останется у власти в среднесрочной перспективе. В августе президент Лукашенко назначил новое правительство во главе с премьер-министром Сергеем Румасом. Более значительное внимание будет уделяться улучшению деловой конъюнктуры, но темпы реформ, в особенности в отношении предприятий в госсобственности, вряд ли ускорятся. Парламентские и президентские выборы должны состояться не позднее 2020 г.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.
 
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