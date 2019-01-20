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Дешевле некуда. Беларусь увеличила тарифы на транзит российской нефти

21.01.2019 18:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь с 1 февраля повысит тарифы на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны. Это следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 января № 3.


Фото: Reuters

Установление тарифов осуществляется в соответствии с действующими двухсторонними соглашениями Беларуси и России, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов. Пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно, напомнили в МАРТ.

Между властями Беларуси и России существовала договоренность, что если стороны не договорились по размеру тарифов, то уполномоченный орган белорусской стороны утверждает размер тарифов на транспортировку нефти путем повышения действующих ставок тарифов на среднегодовой индекс потребительских цен на текущий год, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенный не более чем на 3 процентных пункта.

Таким образом, на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси проиндексированы на 7,6% (по официальному прогнозу инфляция в РФ на 2019 год может составить 4,6% и еще плюс 3 п. п.).

«С учетом того, что тарифы установлены в российских рублях и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 тонна-километров) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе», отмечается в пресс-релизе МАРТ.

В 2018 году тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти были проиндексированы на 6,7%.

 
 
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На 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси проиндексированы на 7,6%
 
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