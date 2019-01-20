Посол России оценил МЗКТ и «Пеленг», которые входили в интеграционный список

Спецпредставитель Владимира Путина, посол России в Беларуси Михаил Бабич обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с руководителями «Минского завода колесных тягачей» и «Пеленга». Во время посещения предприятий Бабич также пообщался с председателем Госкомвоенпрома Беларуси Романом Головченко, сообщает пресс-служба посольства РФ в Минске.





По данным дипмиссии, около 90% продукции МЗКТ приходится на Россию, где на базе белорусских шасси устанавливаются ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», а также реактивная система залпового огня «Ураган» и зенитно-ракетные системы С-300 и С-400.

В свою очередь более 200 российских предприятий являются поставщиками сырья, материалов и комплектующих для Минского завода колесных тягачей.

«Пеленг» развивает сотрудничество с российскими предприятиями ВПК по созданию современных прицельных комплексов для систем управления огнем перспективных образцов бронетанковой техники, а также участвует в разработке тепловизионного прицела для БТР-82А и создании совместно с ОАО «КЭМЗ» пулеметной установки ДПУ-72А.

Кроме того, в целях увеличения орбитальной группировки, состоящей из российского спутника «Канопус-В» и «Белорусского космического аппарата» (БКА), в настоящее время планируется создание 4 космических аппаратов, в улучшенным оптическим разрешением (в два раза выше, чем в БКА). Планируется, что «Пеленг» будет производить фотоаппаратуру, а основную платформу будут изготавливать в России.

«Все это свидетельствует о том, что оба оборонных комплекса продолжают находиться в тесном взаимодействии. Военно-техническое сотрудничество с Россией по-прежнему остается основным направлением для белорусского ВПК. Фактор военного и военно-технического сотрудничества является системообразующим для союза России и Беларуси, обеспечивая его устойчивость в долгосрочной перспективе», говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Беларуси.

Стоит напомнить, что в 2011—2014 годах Беларусь и Россия вели работу по пяти интеграционным промышленным проектам: холдинг «Росбелавто» (МАЗ — КамАЗ), «Интеграл» и «Российская электроника», Минский завод колесных тягачей и ГК «Ростех», «Пеленг» и Федеральное космическое агентство «Роскосмос», «Гродно Азот» и «Еврохим» либо иной партнер. В частности, обсуждалось приобретение акций белорусских компаний. Однако ни один из проектов не был реализован.