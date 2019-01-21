За последний год безработица в Беларуси снизилась до 0,3%

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2019 года составил 0,3 процента, в то время как к 1 января 2018 года этот показатель составлял 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Гродненской и Могилевской областях он составляет 0,4 процента. На учете в качестве безработных по состоянию на 1 января 2019 года состояло 12,5 тысячи человек. Отметим, что ровно год назад на учете состояло 22,9 тысячи человек. Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Минске — 0,1 процента. По 0,3 процента зафиксировано в Гомельской и Минской областях, а в Брестской, Витебской,и Могилевской областях он составляет 0,4 процента. На учете в качестве безработных по состоянию на 1 января 2019 года состояло 12,5 тысячи человек. Отметим, что ровно год назад на учете состояло 22,9 тысячи человек.

В Беларуси наниматели ищут сотрудников на 74,9 тысячи свободных рабочих мест. Наибольший спрос у работодателей на специалистов по рабочим профессиям — 63,4 процента от общего числа вакансий. Таким образом, коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 января 2019 года составил 0,2 безработного на одну вакансию.

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработного на вакансию; в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2; в городе Минске и Минской области — 0,1 безработного на вакансию.





Отметим, что в рамках реализации подпрограммы "Содействие занятости населения" государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—2020 годы за 2018-й на постоянную работу при содействии службы занятости трудоустроено 152,2 тысячи человек, или 75,4 процента от обратившихся за содействием в трудоустройстве. Еще 7,4 тысячи человек были отправлены на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 42,3 тысячи человек. На новое место жительства и работы переселено 149 семей безработных.