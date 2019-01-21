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В Бресте не зарегистрировали группу по проведению референдума о запрете строительства завода АКБ
22.01.2019 07:49 — Новости Экономики | Tut.by
Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Ответ из райисполкома пришел 21 января. В документе сообщалось, что порядок образования инициативной группы был соблюден, но вопрос, который было предложено вынести на референдум, не соответствует требованиям законодательства. Активисты
«Данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом и урегулирован законодательными актами Республики Беларусь», — сообщается в ответе.
Кроме того, в письме указывается, что деятельность по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей законодательными актами не запрещена, а строительство завода АКБ на территории Брестского района имеет важное и определяющее значение для инновационного развития Беларуси.
Теперь у членов инициативной группы есть месяц на то, чтобы обжаловать решение райисполкома.
Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля
29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов,
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Оказалось, что вопрос, который было предложено вынести на референдум, не соответствует требованиям законодательства.
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