В Бресте не зарегистрировали группу по проведению референдума о запрете строительства завода АКБ

Брестский райисполком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства аккумуляторного завода. Об этом сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.



Каждое воскресенье противники строительства под Брестом аккумуляторного завода встречаются на площади Ленина

Ответ из райисполкома пришел 21 января. В документе сообщалось, что порядок образования инициативной группы был соблюден, но вопрос, который было предложено вынести на референдум, не соответствует требованиям законодательства. Активисты предложили проголосовать «за» или «против» под предложением «запретить любую деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории Брестского района».

«Данный вопрос не может быть вынесен на местный референдум, так как имеет значение для Республики Беларусь в целом и урегулирован законодательными актами Республики Беларусь», — сообщается в ответе.

Кроме того, в письме указывается, что деятельность по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей законодательными актами не запрещена, а строительство завода АКБ на территории Брестского района имеет важное и определяющее значение для инновационного развития Беларуси.

Теперь у членов инициативной группы есть месяц на то, чтобы обжаловать решение райисполкома.

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

29 апреля на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти не давали добро, мотивируя это тем, что в заявленные даты запланированы другие мероприятия.