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«Мы выходим на затухающую траекторию роста». Чего ждать от белорусской экономики в 2019 году

22.01.2019 09:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В конце прошлого года Александр Лукашенко определил ключевые показатели на 2019 год: ВВП должен вырасти на 4%, экспорт товар и услуг — на 5,4%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 3,4%. Реально ли это и сыграет ли Беларуси на руку мировая экономика? Аналитик Сергей Чалый рассуждает на тему того, что ждать нашей экономике в 2019 году.

 
 
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Аналитик Сергей Чалый рассуждает на тему того, чего ждать нашей экономике в 2019 году.
 
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