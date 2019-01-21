В конце прошлого года Александр Лукашенко определил ключевые показатели на 2019 год: ВВП должен вырасти на 4%, экспорт товар и услуг — на 5,4%, а реальные располагаемые денежные доходы населения — на 3,4%. Реально ли это и сыграет ли Беларуси на руку мировая экономика? Аналитик Сергей Чалый рассуждает на тему того, что ждать нашей экономике в 2019 году.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мы выходим на затухающую траекторию роста». Чего ждать от белорусской экономики в 2019 году Аналитик Сергей Чалый рассуждает на тему того, чего ждать нашей экономике в 2019 году.