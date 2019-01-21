ВТО: середина 2020 года - реальный срок присоединения Беларуси к организации

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная торговая организация считает середину 2020 года реальным сроком, к которому Беларусь может завершить все необходимые процедуры по вступлению в организацию. Такое мнение высказал журналистам советник управления торговли и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя ВТО, Беларусь действительно приблизилась к требованиям, предъявляемым к странам, желающим присоединиться к организации. "В рамках процесса подготовки к вступлению в ВТО Беларусь достигла серьезного прогресса в том, что касается ее стратегических решений, регулирования нормативно-правовых отношений, а также правоприменительных практик. Поэтому Республика Беларусь становится все ближе к тому, что требуется, и на сегодня страна находится уже на последнем этапе переговоров", - сказал Хуан Марчетти.

Что касается озвученных властями Беларуси планов по присоединению к ВТО в середине 2020 года, представитель организации считает, что "это однозначно возможно, потому что у Беларуси остается еще чуть больше года для того, чтобы завершить необходимые переговоры". "Если Беларусь приложит все необходимые усилия, проведет переговоры и достигнет соглашения с членами ВТО, то это будет сделано в указанный срок", - добавил Хуан Марчетти.

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