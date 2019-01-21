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Кому в Борисове платят больше 1 000 рублей?

22.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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Речь идет о вакансиях, представленных в базе данных государственной службы занятости, актуальных на январь 2019 года. На данный момент насчитывается пять таких предложений. То есть тех вакансий, которые были опубликованы или обновлялись в текущем месяце. А всего по состоянию на декабрь 2018 года – январь 2019 года их более двух десятков.

 Кому же наниматели готовы платить от 1 000 рублей в Борисове? Самую высокую на сегодняшний день зарплату – 1 500 рублей – в регионе предлагают заместителю генерального директора компании «Здравушка-Милк». Предприятию требуются три руководителя: заместители генерального директора по качеству, по продажам и по логистике и закупкам.

На ежемесячные 1 300 рублей в Борисове может рассчитывать начальник цеха волокон предприятия «ФреБор».

По 1 200 рублей готовы платить рамщику (предприятие «КрушЛесТорг» предлагает трудоустройство трем работникам 2-3 разряда) и заместителям командира части по идеологической работе и по технической части (воинская часть 33196).

Электрогазосварщика 5-6 разряда на сезонную работу ищет предприятие «ПМК-16-Агро». Предлагаемая оплата труда – 1 000 рублей в месяц.

https://www.belnovosti.by

 
 
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Зарплаты от 1 000 рублей и выше работодатели в регионах предлагают не так уже и редко. Но кто может претендовать на высокооплачиваемую работу помимо топ-менеджеров...
 
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