На торги выставили 5 хороших участков, изъятых у собственников. Коммуникации есть, цены — от 19 тыс. рублей

В агрогородке Чуриловичи повторно разыгрывается сразу два участка. Вакантные земельные наделы находятся на одной улице, на расстоянии нескольких домов. К площадкам ведет гравийка, из коммуникаций есть электричество и газ.

Участок №36 (Лот №4) ровный, заросший высокой травой. Сосед слева строится, справа пустырь, напротив — поле. На площадке построен железобетонный фундамент из керамзитобетонных блоков с деревянной надстройкой. Общая площадь строения — 164 «квадрата».