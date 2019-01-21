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На торги выставили 5 хороших участков, изъятых у собственников. Коммуникации есть, цены — от 19 тыс. рублей
22.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
22 февраля с аукциона разыграют новую партию земельных участков, изъятых у бывших собственников. Цены на лоты стартуют от 19 тыс. рублей. К большинству участков подведены газ и электричество.
Все участки на карте
аг. Лошаны, участок №12 (Лот №1)
Лот №1 — участок в новом квартале агрогородка Лошаны. К населенному пункту ведет асфальтированная трасса, вдоль участков — накатанная дорога. В квартале есть электричество и газ, большинство соседей строятся. Участок высокий относительно дороги, находится у лесополосы. На территории возведен бетонный фундамент площадью 133 «квадрата». Готовность строения оценена в 12%.
Общая площадь участка — 14,39 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br19668;
Начальная цена незавершенного строительством капитального строения — Br4768;
Координаты участка:54°02'23.2"N 27°17'13.8"E;
Расстояние до МКАД: 19,5 км.
д. Прилесье, участок №161 (Лот №2)
Участок в деревне Прилесье — самый дорогой лот предстоящих торгов. Цена за 15 соток в 8 километрах от Минска стартует от 39 тыс. рублей. Земельный надел выделен на окраине коттеджного поселка. Участок ровный, подъезд — гравийка. Из коммуникаций здесь заявлены электричество и газ, в пешей доступности есть школа, детский сад, магазин и отделение почты. Из минусов — приближенность к городской свалке, до нее также рукой подать, всего 4 километра. Бывший владелец успел построить только фундамент под жилой дом (готовность строения — 12%) и гараж (готовность — 80%). Фундамент ленточный железобетонный общей площадью 160 кв.м.
Общая площадь участка — 15,36 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br39168;
Начальная цена незавершенного строительством капитального строения — Br8968;
Координаты участка:53°49'10.3"N 27°46'24.1"E;
Расстояние до МКАД: 7,9 км.
д. Березина, участок №5 (Лот №3)
Участок №5 выделен в квартале новой коттеджной застройки. Поблизости преимущественно новые дома, некоторые уже заселены. О качестве подъезда под слоем снега судить трудно, скорее всего, к участку ведет гравийка. Из коммуникаций здесь есть только электричество. Сама площадка ровная, заросшая высокой травой. На участке начато строительство дома — реализован железобетонный фундамент площадью 227 кв.м. Готовность строения невысокая — 10%.
Общая площадь участка — 14,17 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br22717;
Начальная цена незавершенного строительством капитального строения — Br6285;
Координаты участка: 53°44'12.3"N 27°39'22.7"E;
Расстояние до МКАД: 25,5 км.
аг. Чуриловичи, участки №36 и №41 (Лоты №4 и №5)
В агрогородке Чуриловичи повторно разыгрывается сразу два участка. Вакантные земельные наделы находятся на одной улице, на расстоянии нескольких домов. К площадкам ведет гравийка, из коммуникаций есть электричество и газ.
Участок №36 (Лот №4) ровный, заросший высокой травой. Сосед слева строится, справа пустырь, напротив — поле. На площадке построен железобетонный фундамент из керамзитобетонных блоков с деревянной надстройкой. Общая площадь строения — 164 «квадрата».
Участок №41 выделен дальше по улице. Площадка немногим отличается от предыдущей — ровная, заросшая травой. В окружении несколько жилых домов, остальные соседи строятся. На территории реализован столбчатый металлический фундамент общей площадью 146 кв.м. Готовность строения оценена в 7%.
Общая площадь участка №36 (Лот №4) — 14,53 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №36 (Лот №4) — Br22814;
Начальная цена незавершенного строительством капитального строения на участке №36 (Лот №4) — Br5299;
Координаты участка №36 (Лот №4): 53°44'43.2"N 27°34'22.4"E;
Общая площадь участка №41 (Лот №5) — 15,32 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка №41 (Лот №5) — Br25987;
Начальная цена н завершенного строительством капитального строения на участке №41 (Лот №5) — Br3302;
Координаты участка №41 (Лот №5): 53°44'47.1"N 27°34'28.7"E;
Расстояние до МКАД: 16,7 км.
Фото:Павел Садовский
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На торги выставили 5 хороших участков, изъятых у собственников. Коммуникации есть, цены — от 19 тыс. рублей
22 февраля с аукциона разыграют новую партию земельных участков, изъятых у бывших собственников. Цены на лоты стартуют от 19 тыс. рублей. К большинству участков...
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