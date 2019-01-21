Беларусь практически прекратила импорт нефтепродуктов из России

После вступления в силу изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение Беларусь сократила импорт нефтепродуктов из России до символических объемов — об этом свидетельствуют официальные статистические данные.

В ноябре минувшего года Беларусь импортировала из России всего лишь 24,3 тыс. тонн нефтепродуктов. Для сравнения: в первом полугодии 2018 года Беларусь ежемесячно ввозила из России около 300−400 тыс. тонн нефтепродуктов, в июле — 237 тыс., в августе — 141,9 тыс., в сентябре — 106 тыс. тонн, в октябре — 115,5 тыс. тонн.

До октября включительно объемы импорта российских нефтепродуктов превышали уровень 2017 года, однако с учетом ноябрьских данных ситуация изменилась. За январь- ноябрь прошлого года Беларусь импортировала из России 2 млн 736,2 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Снижение импорта российских нефтепродуктов обусловлено вступлением в силу изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение.

Протокол о внесении изменений в соглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов был подписан 10 октября 2018 года по итогам межправительственных переговоров. Документ подписали вице-премьеры Беларуси и России Игорь Ляшенко и Дмитрий Козак. В нем согласованы индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на 2019 год.

Тогда же, в октябре, министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что индикативные балансы предусматривают нулевые поставки в Беларусь автобензина, дизельного топлива и мазута российского производства. Подписанный протокол предусматривают, что с ноября 2018 года Беларусь из России может импортировать только нефтепродукты, которые не производятся в республике.

По информации БелаПАН, решение об ограничении поставок нефтепродуктов из России в Беларусь было подготовлено по инициативе российской стороны еще летом минувшего года. Российские власти мотивировали это решение потерями бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси.