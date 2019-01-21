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Жители Могилевского района требуют закрыть предприятие после выброса «сажи». Чиновники: все в норме

22.01.2019 11:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вокруг российского предприятия «Омск Карбон Могилев», которое построили под Могилевом в 2017 году, не утихают страсти. Жители ближайших деревень третий год протестуют против работы завода по производству технического углерода. После выброса сажи в ноябре 2018-го люди и вовсе запаниковали. Они собирают подписи с требованием закрыть производство. Чиновники говорят, что все в норме.


Что за завод

Строить завод по производству технического углерода компании «Омск Карбон Групп» начали в июле 2014 года. Завод находится на территории свободной экономической зоны «Могилев» — она вплотную подходит к окраине областного центра и граничит с трассой на Гомель. В паре-тройке километров — ряд крупных деревень, поселков, куда ходит городской автобус.

Как сообщается на сайте компании «Омск Карбон Групп», производство в Могилеве построили для «интеграции в рамках Евразийского экономического союза с мировым рынком товаров, услуг, капиталов и рабочей силы». Белорусская сторона объясняет необходимость строительства завода, во-первых, импортозамещением: например, бобруйской «Белшине» для производства нужно около 60 тыс. тонн техуглерода в год. При этом «Омск Карбон Могилев» собирается выпускать до 200 тыс. тонн сырья.

Во-вторых, — это инвестиции на общую сумму около 200 млн долларов, рассказывал журналистам в начале ноября председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщало БЕЛТА.

Тогда же, в ноябре, на «Омск Карбон Могилев» выпустили пробную партию продукции. Сейчас производство не работает — его планово приостановили после пуско-наладочных работ, но никак не из-за выброса твердых частиц, объяснила заместитель главы администрации СЭЗ Ирина Давыденко.

В чем проблема

Выброс твердых частиц — деревенские просто называют это «сажей» — произошел в ночь на 18 ноября. Говорят, «накрыло» поселок Вейно — местные вспоминают, что даже плитка возле церкви была черной.


Фото: svaboda.org

Люди тут же сообщили в областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Его председатель Николай Дедков подтвердил, что на место тут же выехали специалисты, сделали замеры. Но черного снега, как утверждают местные жители, по его словам не было. Как и повышения уровня загрязнения на границе санитарно-защитной зоны и территории проживания людей.

Превышение норматива содержания твердых частиц выявили на одном из источников предприятия: 690,17 мг/м3 при норме 17,01 мг/м3. При этом, говорит Дедков, назвать это превышением нормы по закону можно лишь в том случае, если нарушения будут зафиксированы при поторном замере в течение 30 суток. А производство после выброса приостановили — планово.

Что говорят чиновники и местные жители


«Фактов превышения загрязнения атмосферного воздуха в зоне проживания граждан выявлено не было», — в один голос говорят руководство свободной экономической зоны, облкомитет охраны природных ресурсов, облцентр гигиены и эпидемиологии.

По их словам, «Омск Карбон Могилев» уже закупил и установит к запуску производства систему автоматического контроля промышленных выбросов. Говорят, их установка перед началом пуско-наладочных работ и не была предусмотрена. По словам Дедкова, запустить производство без одобрения всех служб, которые в том числе контролируют соблюдение экологических норм, «Омск Карбон Могилев» не сможет.

Если совсем кратко, то позиция чиновников такая: производство построено и будет работать с соблюдением всех норм, все под контролем, а разовый выброс не считается, так как в жилой зоне ничего сверх нормы не зафиксировано.

Позиция местных жителей тоже простая: производство вредное и построено непозволительно близко к населенным пунктам, жители которых уже ощутили это на себе, а через пару-тройку лет все будет еще хуже.

— Мы были против строительства завода с самого начала, — говорит житель деревни Новоселки Владимир Королев. — В конце 2015-го — начале 2016 года мы собрали 3 тысячи подписей против строительства завода технического углерода. Жители Новоселок, Вейно, Восхода, Вильчиц подписались под обращением, которое отправили в вдминистрацию президента. А толку? Тогда завод уже начали строить. Если бы мы узнали раньше… А объявление об общественном обсуждении, да, печатали: в газете тиражом 500 экземпляров, которую в киоске нельзя купить, а только по подписке получить. Так у нас ее же никто не читает.

Королев говорит, что жители окрестных деревень страдают не только от «Омск Карбон Могилев» — проблема в том, что этот участок СЭЗ в принципе построили слишком близко к населенным пунктам.

— Летом такой смог висит — мы детей домой с улицы загоняем. Тут же работают заводы, связанные с деревообработкой, в воздух попадают как минимум смолы. И пусть говорят, что нормы не превышены. Почему же тогда дышать тяжело? Летом внук с друзьями пришли с улицы, попросили помочь написать письмо «дедушке Лукашенко». Дети хотели пожаловаться на заводы, представляете? Я забрал у них письмо — им еще жить, карьеру строить…

Пенсионер говорит, что жители соседних деревень и поселков сейчас собирают подписи за закрытие «Омск Карбон Могилев»: их беспокоит, что в России местные экологи называют предприятие одним из серьезных нарушителей. Местные понимают, что этот вариант маловероятен, поэтому также думают, как собрать деньги, чтобы хотя бы заказать независимую экспертизу у специалистов с современным оборудованием.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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«Летом такой смог был, что дети хотели писать письмо "дедушке Лукашенко" - они на улице находится не могли. Я запретил: у них еще вся жизнь впереди».
 
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