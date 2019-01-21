Акции 33 предприятий Витебской области выставили на продажу

Ценные бумаги 33 открытых акционерных обществ, принадлежащие Витебской области, включены в перечень на продажу потенциальным инвесторам в 2019 году.

В большинстве случаев продаются пакеты акций размером от 26% до 49% уставного фонда. При этом предусматривается возможность увеличения количества продаваемых ценных бумаг по решению облисполкома, если инвестор представит обоснованные предложения или разработает соответствующий бизнес-план.

Кроме того, в восьми ОАО (Оршанский комбинат строительных материалов, «Бакалея Витебск», «Объединение «Лотос», Обольский керамический завод, «Витебский хладокомбинат», «Поставымебель», «Воропаевский ДОК» и «Витебскторгтехника»), где доля областной коммунальной собственности в уставном фонде составляет 100%, инвесторам предлагают выкупить пакеты размером 50% минус 1 акция.

Витебская область готова полностью продать принадлежащие ей акции в уставных фондах семи предприятий: «АТЭК» (35,15%), «Витебскторгстрой» (38,78%), «Жилстрой» (1,4%), «Завод Этон» (17,61%), «Лантан» (100%), «Керамика» (26,47%), «Витебский приборостроительный завод» (60,89%).

По сравнению с предыдущим годом предложение инвесторам сократилось на семь ОАО, в основном это предприятия пищевой отрасли.

Так, из перечня исключили ОАО «Витебскмясомолпром» и две находящиеся под его управлением организации — «Витебские продукты» и картонажно-полиграфический комбинат «Покровский». Предприятие, являющееся базовым логистическим центром государственного объединения «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты», реализует масштабный проект по строительству свиноводческого репродуктора в Оршанском районе.

Сейчас решается вопрос о реорганизации «Витебскмясомолпрома» путем присоединения к нему торговой сети «Витебские продукты».

Областные власти также отказались от приватизации акций Верхнедвинского маслосырзавода и Поставского молочного завода. Нет в перечне и ОАО «Промкомбинат» (Ушачи), которое присоединено к ОАО «Знамя индустриализации». Инвесторам предлагают 44% акций областной коммунальной собственности в уставном фонде этого витебского швейного предприятия.