Лукашенко: Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с уровнем населения

Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением уровня жизни населения. Соответствующее требование Александр Лукашенко озвучил 22 января на совещании по проекту закона «О государственной службе», сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По мнению президента, проект закона — один из ключевых вопросов кадровой политики, «ведь эффективность и авторитет всей системы власти во многом зависят от уровня подготовки и мотивированности работников государственных органов».

Президент отметил, что высокий правовой статус государственных служащих, обеспечивающий престижность этой профессии, невозможен без установления в законе социально-правовых гарантий для них. Но эти гарантии должны строго соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого сотрудника госоргана, обратил внимание он.

«Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть, — сказал Александр Лукашенко. — Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое».

Глава государства заявил, что одной из его принципиальных позиций по этому законопроекту является закрепление обязательных правил поведения, обеспечивающих строгую исполнительскую дисциплину.

Законопроект «О государственной службе», который был вынесен на совещание у президента, разрабатывался межведомственной рабочей группой. В нее вошли ученые и эксперты, преимущественно не являющиеся госслужащими. Координировали эту работу Министерство труда и соцзащиты и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

«Стояла задача сделать государственную службу сродни, скажем, воинской службе, выработать четкие и исчерпывающие требования к ее прохождению, повысив имидж государственного управления в целом. Как мне докладывают, в новом законе выстроена целостная система госслужбы. В том числе закрепляются социально-правовые гарантии госслужащих, соразмерные их обязанностям, которые максимально приближены к обязанностям военнослужащих», — отметил президент.

Александр Лукашенко попросил детально изложить суть каждого из вынесенных на рассмотрение предложений и ответить на несколько принципиальных вопросов. Во-первых, насколько актуален законопроект и отвечает ли он современным потребностям госорганов. Во-вторых, какие подходы по формированию иерархии государственных должностей заложены в законопроекте и как будет выстроен единый регистр государственных рангов. «При этом убедительно прошу вас не переписывать бездумно все, что было в нашей истории», — потребовал Лукашенко.

Он также поинтересовался, насколько эффективно будет решена задача по повышению престижа госслужбы, и попросил дать общую характеристику этических требований, предъявляемых к госслужащим, и мер по противодействию коррупции.

Напомним, в 2018 году Администрация президента рассказала о планах пересмотреть закон о государственной службе и разработать кодекс или устав государственного служащего.

На совещании по вопросам социально-правовых гарантий государственных служащих и повышения престижа госслужбы в июле прошлого года глава государства также упоминал о требованиях и «коврижках».

«За нарушения уходишь с должности — идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки», — сказал Лукашенко.