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В Минске за нанесение граффити задержали двух анархистов
22.01.2019 12:04 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске задержали двух анархистов, Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого. В понедельник утром, 21 января, у них дома прошли обыски. Об этом TUT.BY сообщил один из активистов анархического движения Вячеслав Косинеров.
По словам Косинерова, в отношении активистов возбуждено уголовное дело по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества), по которой грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или ареста на срок до 3 месяцев. Косинеров утверждает, что причиной стало граффити, которое анархисты еще 22 декабря прошлого года нанесли на стену одного из городских зданий на улице Охотской.
После обыска Полиенко и Чулицкого забрали в РУВД, ночь они провели в ИВС на Окрестина.
— В ИВС в рамках уголовного преследования ребята, видимо, проведут ближайшие трое суток. По истечении этого времени им обязаны предъявить обвинение или отпустить, прекратив дело или оставив в качестве свидетелей или подозреваемых, — рассказал Косинеров.
Напомним, в конце 2016 года Дмитрий Полиенко получил два года лишения свободы с отсрочкой за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016-го. Тогда его признали виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364) и «Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера» (ч. 2 ст. 343).
В апреле 2017 года суд Заводского района Минска отменил отсрочку исполнения наказания активисту из-за того, что он не смог найти работу и получил три административных ареста за весну 2017 года. Полиенко отправился в колонию на 1,5 года.
В августе 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International признала активиста Дмитрия Полиенко узником совести. 24 октября 2018 года активист
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По словам активистов, в отношении анархистов возбуждено уголовное дело по ст. 341 (Осквернение сооружений и порча имущества), по которой грозит наказание в виде...
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