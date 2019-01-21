Безопасность — залог успеха предприятия

Многие руководители организаций и предприятий района, в том числе и их работники, задаются вопросом: «Почему охрана труда так важна?»

В первую очередь потому, что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников.

Во-вторых, правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к повышению производительности труда, снижению количества несчастных случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в конечном итоге эффективность производства.

В-третьих, охрана труда подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных обязанностей. На самом деле сюда также относятся самые разные мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, организация полноценного отдыха и питания работников во время рабочих перерывов, обеспечение их необходимой спецодеждой и гигиеническими средствами и даже выполнение социальных льгот и гарантий.

Существуют еще и другие, менее заметные формы влияния охраны труда на эффективность работы предприятия. Однако даже названных трех достаточно для понимания особой важности поддержания охраны труда на должном уровне.

Управлением по труду, занятости и социальной защите Дрибинского райисполкома, совместно с иными государственными органами, в рамках действующей системы государственного управления охраной труда осуществляется комплекс мер, направленных на профилактику производственного травматизма, улучшение условий труда. На постоянной основе проводится целенаправленная работа по профилактике и недопущению травматизма.

На территории района за 2018 года было зарегистрировано 4 несчастных случая на производстве, один из которых относится к категории тяжелых. Групповых несчастных случаев и со смертельным исходом, не зарегистрировано.

При райисполкоме созданы и осуществляют свою деятельность комиссии по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, по проверке знаний по вопросам охраны труда. Комиссией по профилактике в 2018 году было проведено пять заседаний, на которых были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с работой организаций района по вопросам создания оптимальных условий для труда работников, предоставления им необходимых санитарно-бытовых условий, недопущения травматизма на производстве и многое другое. Комиссией по проверке знаний по охране труда в прошлом году были приняты экзамены по знанию законодательства о труде у 15 организаций, не имеющих вышестоящих органов управления, осуществляющих свою деятельность в районе.

Кроме этого, для оказания практической и методической помощи по вопросам охраны труда, в районе действуют две мобильные группы, которые возглавляют заместители председателя райисполкома, в состав которых входят представители районного центра санитарии и эпидемиологии, отдела внутренних дел, отдела по чрезвычайным ситуациям, энергоинспекции, Департамента государственной инспекции труда, районного объединения профсоюзов. Каждая мобильная группа два раза в месяц осуществляет мониторинг организаций района, с целью оказания практической и методической помощи по вопросам охраны труда. Всего за 2018 года силами мобильных групп райисполкома было проведено обследование 145 объектов, выявлено 1775 нарушений требований законодательства о труде, по результатам которых направлены рекомендации об устранении.

В рамках профилактической работы в районе проведено четыре Дня охраны труда, восемь месячников безопасного труда, три обучающих семинара. Актуальная информация по вопросам охраны труда ежемесячно освещается в районной газете, на ее сайте, сайте райисполкома.

Таким образом, совместная работа государственных органов, специалистов по охране труда в организациях, нашего района, приводит к созданию благоприятных условий труда, и как следствие к достижению более высоких результатов в деятельности, потому что охрана труда – залог успеха предприятия.

Андрей ЛАПЕЗА,

заместитель начальника управления

по труду, занятости и социальной защите

Дрибинского райисполкома

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