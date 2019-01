Крипто﻿(форекс)биржа в ПВТ. Какие риски несут инвестиции через белорусские токены

15 января неожиданной вспышкой прошла новость о создании первой криптобиржи, зарегистрированной в Парке высоких технологий. Этой компанией стало общество с ограниченной ответственностью «Карренси Ком Бел». Несмотря на то, что событие по времени совпало с некоторой потерей интереса общественности к криптовалютам, сам факт реализации такого инфраструктурного проекта в Беларуси вызвал радостные чувства у всех, кто имеет отношение к инвестированию.



Источник: Tehnot.com

Условно заявленную деятельность криптобиржи можно разбить на две составляющие: предоставление платформы для обменных операций с использованием фиатных денег и предоставление возможностей для инвестирования путем приобретения токенов или, как его назвали, токенизированного актива (tokenized security). В качестве отдельного направления оказываются также услуги по проведению ICO.

Если же в отношении обмена криптовалют на фиатные деньги и сопутствующих рисков все более или менее понятно, то вопрос инвестирования в токенизированный актив вызвал множество спекуляций.

«Например, если инвестор приобрел токен Apple.CX, он начинает нести убытки или получать прибыль аналогичным образом, как если бы он купил акцию Apple. Ему будут производиться выплаты, аналогично суммам дивидендов, получаемых владельцами акций Apple. Важная особенность, что операции с токенами освобождены от налогообложения до 2023 года. Каждый токен, выпущенный Currency.com в обращение, обеспечен. Когда клиент покупает токен, представляющий, например, акции Apple или Tesla, то Currency.com приобретает акции этих компаний через инфраструктурного партнера, компанию Capital.com, регулируемую ведущими финансовыми регуляторами FCA и CySEC», — говорилось в сообщении криптобиржи.

Представляется, что данное сообщение не совсем точно отражает суть операции и опускает ряд серьезных рисков, на которые обратят внимание профессиональные инвесторы.

Приобретение токенизированного актива, например, на акцию Apple создает лишь право требования к ООО «Карренси Ком Бел», но не создает прав на саму акцию Apple. Это можно легко проверить обратившись к п. 4.1. White paper проекта. Причем право требования приобретается в рамках достаточно жестких для владельца договорных условиях, размещенных на сайте www.currency.com. Если при обычном инвестировании клиент приобретает акции Apple и при банкротстве брокера его акции остаются за ним, то при банкротстве ООО «Карренси Ком Бел» владельцы токенизированного актива просто являются одними из кредиторов, которые получают возмещение в очереди после расчетов с бюджетом, работниками, залоговыми кредиторами.

Думается, что профессиональному инвестору будет сложно принять риск на белорусское юридическое лицо. Если отечественные банки с системой риск-менеджмента и соблюдением всех пруденциальных нормативов по международным стандартам имеют достаточно низкие рейтинги, то обычное юридическое лицо вряд ли сможет даже его получить.

Но проблема рисков не ограничивается этим. На сайте capital.com нигде не говорится о том, что компания Capital Com (UK) Limited является брокером и может хранить акции клиента. Наоборот, данная компания имеет черты классического форекс-брокера, который продает клиентам CFD (Contract For Difference, контракт на разницу цен) на акции, но не сами ценные бумаги. Поэтому утверждение, что ООО «Карренси Ком Бел» приобретает акции себе на баланс через данную платформу, а не контракт на изменение цены на акции, скорее всего, не соответствует действительности. Косвенно это также подтверждается тем, что в White paper проекта прямо допускает в качестве обеспечения приобретение не только самого актива, а в том числе производного инструмента на актив. Таким образом, инвестируя в токенизированный актив ООО «Карренси Ком Бел» принимается риск на еще одну компанию без рейтинга: Capital Com (UK) Limited. При этом, даже в конце цепочки нет гарантий того, что Capital Com (UK) Limited покупает конечный актив в виде ценной бумаги.

Хотелось бы отметить, что в мировой практике под понятием токенизированной ценной бумаги («tokenized security») в первую очередь подразумевается возможность с использованием блокчейн-технологии приобрести права на владение долей в целевой компании, и эти права фактически эквиваленты праву владения через акции. В отношении Apple, например, это могли бы быть токены, выпущенные самой компанией Apple, которые бы давали право получать доход от деятельности компании и право участия в управлении компанией. И как раз таки преимуществом такого токенизированного актива над акцией является уменьшение расходов по приобретению права владения, так как нет необходимости в работе через посредника, который имеет доступ к бирже либо организует сами торги для обеспечения безопасности передачи права собственности. Безопасность заложена в самой блокчейн технологии.

В White paper проекта есть информация о существующих конкурентах. Один из конкурентов — торговая платформа DX Exchange, которой владеет эстонская компания с лицензией местного регулятора и которая используется аффилированной компанией MPS MarketPlace Securities, имеющей кипрскую лицензию. Деятельность этих компаний легальна, но при этом в ее основе реализован более классический механизм, когда при продаже/покупке цифрового токена на конкретную акцию, например, компании Apple, в интересах владельца токена на бирже приобретается существующая акция Apple.

Преимуществом данного способа является то, что, во-первых, цифровой токен обеспечен реальным активом и, во-вторых, акции владельца токена сегрегированы, то есть обособлены от имущества компании, на имя которой куплена акция (MPS MarketPlace Securities) Недостатком данного конкурирующего проекта является пока ограниченный перечень приобретаемых акций и активов.

В случае же «tokenized security», которые предлагает ООО «Карренси Ком Бел», реализуется возможность приобрести лишь право на токен ООО «Карренси Ком Бел», а между клиентом и конечными акциями будет стоять две компании — одна, которая будет продавать ему токены и нести ответственность перед клиентом, и вторая, которая будет через первую компанию опосредованно продавать клиенту CFD на акцию. Обе компании для обеспечения своей жизнедеятельности, должны зарабатывать прибыль, что, соответственно, отразится на расходах клиента при покупке данного токенизированного актива.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данная платформа безусловно является новым и интересным инструментом для инвесторов, которые владеют криптовалютами и желают заработать на движении цены акций, не владея последними. При этом риски соразмерны рискам торговли через аналогичного форекс-брокера, предлагающего инструменты CFD и оперирующего фиат-деньгами, а расходы, учитывая прослойку в виде посредника, отвечающего за принятие криптовалюты, могут быть и выше.

