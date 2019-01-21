Каждая седьмая квартира – элитная. Что пишут в объявлениях о сдаче квартир в аренду (ИНФОГРАФИКА)

Квартиры и их наполнение

«Двушка» площадью около 50 м2 — типичная квартира, которую сдают в аренду в белорусской столице. Бытует мнение, что на рынке съёмного жилья очень много так называемых «бабушатников» — квартир в старых домах. Но если проводить аналогии с продажей квартир, то в сегменте аренды, напротив, выше доля современного жилья.

Любопытный факт: больше всего квартир сдаётся в аренду в домах 2009-2010 года постройки. Совпадение это или нет, но именно в это время в столице был пиковый ввод жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

К основным атрибутам съёмных квартир относятся металлическая дверь, домофон, раздельный санузел, ламинат на полу и стеклопакеты. Три самых популярных предмета — стиральная машина, холодильник и телевизор, которые упоминаются в 66% объявлений. Подавляющее большинство собственников также пишут о наличии какой-то мебели.

В 5% объявлений есть такие раритеты, как DVD-проигрыватель, музыкальный центр и даже видеомагнитофон.

Евроремонт

Думаете это понятие уже вышло из обихода? Как бы не так. В 40% объявлений состояние квартиры именно так и характеризуется. «Отличным» свой ремонт считает каждый 4-ый собственник, ещё столько же называют ремонт «хорошим». «Нормальный» ремонт только у 9% квартир, а «удовлетворительный» — всего у 2%.

Из 8,5 тысяч уникальных объявлений, которые мы проанализировали, только три собственника честно указали, что ремонт «плохой».

Около 15% владельцев считают свои квартиры элитными, а еще 12% ставят в объявлении отметку «VIP».

Внешнее окружение

Чаще всего арендодатели указывают в описании близость к магазину, наличие зелёной зоны и хороший вид из окна. Чуть реже отмечают наличие парковки и близость к спортивному комплексу. А вот такие атрибуты безопасности, как видеодомофон, охраняемая территория или наличие в доме консьержа, упоминается лишь в 5-7% объявлений.

Для наглядности мы сделали для вас инфографику, где процент каждого атрибута обозначает то, как часто он встречался в объявлениях.



