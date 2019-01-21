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Каждая седьмая квартира – элитная. Что пишут в объявлениях о сдаче квартир в аренду (ИНФОГРАФИКА)
22.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Квартиры и их наполнение
«Двушка» площадью около 50 м2 — типичная квартира, которую сдают в аренду в белорусской столице. Бытует мнение, что на рынке съёмного жилья очень много так называемых «бабушатников» — квартир в старых домах. Но если проводить аналогии с продажей квартир, то в сегменте аренды, напротив, выше доля современного жилья.
К основным атрибутам съёмных квартир относятся металлическая дверь, домофон, раздельный санузел, ламинат на полу и стеклопакеты. Три самых популярных предмета — стиральная машина, холодильник и телевизор, которые упоминаются в 66% объявлений. Подавляющее большинство собственников также пишут о наличии какой-то мебели.
В 5% объявлений есть такие раритеты, как DVD-проигрыватель, музыкальный центр и даже видеомагнитофон.
Евроремонт
Думаете это понятие уже вышло из обихода? Как бы не так. В 40% объявлений состояние квартиры именно так и характеризуется. «Отличным» свой ремонт считает каждый 4-ый собственник, ещё столько же называют ремонт «хорошим». «Нормальный» ремонт только у 9% квартир, а «удовлетворительный» — всего у 2%.
Около 15% владельцев считают свои квартиры элитными, а еще 12% ставят в объявлении отметку «VIP».
Внешнее окружение
Чаще всего арендодатели указывают в описании близость к магазину, наличие зелёной зоны и хороший вид из окна. Чуть реже отмечают наличие парковки и близость к спортивному комплексу. А вот такие атрибуты безопасности, как видеодомофон, охраняемая территория или наличие в доме консьержа, упоминается лишь в 5-7% объявлений.
Для наглядности мы сделали для вас инфографику, где процент каждого атрибута обозначает то, как часто он встречался в объявлениях.
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Представить свой товар в лучшем свете — естественное желание любого продавца. Мы проанализировали, что о своих квартирах пишут столичные арендодатели, и нашли...
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