Эпоха «легкого» роста прошла. ЕАБР рассказал, что давит на цены и на курс

Экономики стран ЕАБР в 2018 году завершили фазу восстановительного роста после спада 2015−2016 готов. При этом сбалансированная денежно-кредитная политика и введение бюджетных правил препятствовали накоплению дисбалансов в ключевых экономиках региона и способствовали поддержанию ценовой стабильности, несмотря на ускорение девальвационных процессов, отмечают эксперты ЕАБР в очередном ежемесячном обзоре.

Повышенная волатильность обменных курсов стран ЕАБР в прошлом году формировалась на фоне нестабильности цен на энергоносители и усиления геополитических рисков, что сопровождалось значительным оттоком капитала из региона, говорится в обзоре.

Завершение фазы восстановления экономик региона, которая сопровождалась ускоренными темпами экономического роста, обусловит замедление роста ВВП в большинстве стран ЕАБР до потенциального уровня в 2019 г. Ожидаемая реализация мер правительств стран — участниц банка, направленных на увеличение инвестиций в инфраструктуру и модернизацию промышленности, оптимизацию госрегулирования, будет способствовать постепенному увеличению потенциальных темпов роста экономик стран ЕАБР в среднесрочном периоде, считают эксперты.

В условиях отсутствия дополнительных негативных шоков в 2019 г. ожидается снижение давления на национальные валюты стран ЕАБР. Этому будут способствовать прогнозируемое восстановление цен на нефть из-за ограничения добычи в рамках ОПЕК+, а также вероятное снижение масштабов оттока капитала в связи с замедлением или прекращением роста процентных ставок в развитых странах (прежде всего в США).

При этом инфляция ожидается в рамках целевых ориентиров национальных банков. Однако в Беларуси высокий рост зарплаты и потребительской активности в совокупности с ускорением инфляции в России повышает риск усиления инфляционного давления в 2019 г.

Несмотря на снижение инфляции и стабилизацию экономического роста в странах ЕАБР, неопределенность дальнейших перспектив развития сохраняется повышенной. Риски для экономик региона в первую очередь связаны с возможным усилением санкций в отношении России, замедлением роста глобальной экономики на фоне роста торгового протекционизма и повышенной волатильностью на мировых товарном, валютном и фондовом рынках.

В Беларуси, как отмечают эксперты, экономический рост остается слабым. В ноябре 2018 г. темп прироста ВВП составил 1,2% год к году. В целом из-за высокого роста в первом полугодии по итогам января — ноября 2018 г. прирост белорусской экономики составил 3,2% к соответствующему периоду 2017 г. По итогам года он замедлился до 3%.

При этом потребительская активность продолжает выступать драйвером роста экономики, что отражается в высоких темпах увеличения розничного товарооборота. В ноябре 2018 г. годовой прирост оборота розничной торговли составил 7,7% (7,3% месяцем ранее). Стимулирующее влияние на потребительский спрос продолжило оказывать увеличение зарплаты, прирост которой в реальном выражении в ноябре составил 12,7% год к году. Сохранилась поддержка розничного товарооборота со стороны потребительского кредитования населения в белорусских рублях: прирост кредитов остается высоким и в ноябре превысил уровень аналогичного периода предыдущего года на 49,6%.