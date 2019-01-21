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О промышленном производстве Борисовского района за 2018 год

22.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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По состоянию на 1 января 2019 г. на складах промышленных организаций района имелось запасов готовой продукции в фактических отпускных ценах на сумму 99,8 млн. рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в организациях промышленности, учитываемых в текущем порядке, в 2018 году составило 68,5%.

Объем отгруженной продукции в фактических ценах за 2018 год составил 1 727,5 млн. рублей, из него инновационной продукции – 377,5 млн. рублей, или 21,9% от общего объёма отгруженной продукции.

Главное статистическое управление Минской области

 
 
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За 2018 год производство промышленной продукции в текущих ценах составило 1 765,7 млн. рублей, или 125,8% к уровню 2017 года.
 
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