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Беларусь рассчитывает на рост конкурентоспособности молочной продукции с изменением техрегламента ЕАЭС

22.01.2019 12:24 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь рассчитывает на рост конкурентоспособности молочной продукции с изменением техрегламента ЕАЭС
Во время пресс-конференции

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия рассчитывает на рост конкурентоспособности белорусской молочной продукции в связи с изменениями в техрегламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", которым введены новые требования к маркировке продукции с заменителем молочного жира. Переходный период по вступлению в силу изменений завершился 16 января 2019 года, сообщил заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Кирилл Глущенко сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА.

"Минсельхозпрод был одним из основных инициаторов разработки данного изменения техрегламента. Оно позволит повысить конкурентоспособность нашей белорусской продукции, основная часть которой производится из натурального сырья", - отметил Кирилл Глущенко.

Представитель Минсельхозпрода уточнил, что в 2018 году в Беларуси было произведено всего 829 т молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира - это 0,01% от общего объема производства.

"Чем хорошо это изменение: потребитель, приходя в торговую сеть и глядя на молочную полку, сразу может оценить, какая это продукция, что находится в ее составе, и сделать осознанный выбор", - считает Кирилл Глущенко.

Качество белорусской молочной продукции подтверждают и мониторинги Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию. Как сообщила заместитель гендиректора центра Елена Моргунова, в сентябре-декабре 2018 года были испытаны 182 образца цельномолочной продукции (творог, молоко, кисломолочные продукты), 280 образцов сыров, 160 образцов сливочного масла, 208 образцов сухих молочных продуктов, 144 образца молочных сгущенных и концентрированных консервов. В исследовании участвовала продукция всех предприятий молочной отрасли. "Установлено, что в этих образцах не выявлено продукции с заменителями молочного жира. По всем заявленным показателям качества испытанная продукция соответствовала требованиям технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", все показатели были в соответствии с нормами", - рассказала Елена Моргунова.

16 января 2019 года завершился переходный период по вступлению в силу изменений в техрегламент ЕАЭС "О безопасности молока и молочной продукции", который был отведен изготовителям молочных товаров, содержащих растительные жиры, на смену упаковки и оформление новых деклараций о соответствии на продукцию с измененными названиями и маркировкой. По данным Евразийской экономической комиссии, с 16 января производители молокосодержащих продуктов стран ЕАЭС с заменителем молочного жира должны размещать на упаковке информацию о присутствии растительных масел.-0-

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Теги: Минск
 
 
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