МНС будет искать возможности для снижения налоговой нагрузки

Сергей Наливайко. Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам будет искать возможности для дальнейшего снижения налоговой нагрузки. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на конференции, посвященной новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов - это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом", - отметил Сергей Наливайко.

По его словам, конкретные плательщики, для которых могут быть отменены льготы, пока не определены. В отраслях, где льготы работают эффективно, например, в IT, корректировок не предвидится. "Если мы говорим про IT-сферу, то я считаю, что это отрасль, которую ни в коем случае нельзя трогать, нужно дать ей развиваться в стабильных условиях", - сказал министр.

Сергей Наливайко обратил внимание, что в новом Налоговом кодексе, который заработал с 1 января 2019 года, заложены важные принципы стабильности законодательства и добросовестности плательщика. Акцент делается на камеральном контроле и возможности дать плательщику самостоятельно исправить свои ошибки. Этот подход себя оправдывает, считает министр. Сегодня более 96% плательщиков выполняют свои налоговые обязательства в срок.-0-