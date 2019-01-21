ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МНС будет искать возможности для снижения налоговой нагрузки

22.01.2019 10:57 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
МНС будет искать возможности для снижения налоговой нагрузки
Сергей Наливайко. Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам будет искать возможности для дальнейшего снижения налоговой нагрузки. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на конференции, посвященной новой редакции Налогового кодекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов - это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом", - отметил Сергей Наливайко.

По его словам, конкретные плательщики, для которых могут быть отменены льготы, пока не определены. В отраслях, где льготы работают эффективно, например, в IT, корректировок не предвидится. "Если мы говорим про IT-сферу, то я считаю, что это отрасль, которую ни в коем случае нельзя трогать, нужно дать ей развиваться в стабильных условиях", - сказал министр.

Сергей Наливайко обратил внимание, что в новом Налоговом кодексе, который заработал с 1 января 2019 года, заложены важные принципы стабильности законодательства и добросовестности плательщика. Акцент делается на камеральном контроле и возможности дать плательщику самостоятельно исправить свои ошибки. Этот подход себя оправдывает, считает министр. Сегодня более 96% плательщиков выполняют свои налоговые обязательства в срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам будет искать возможности для дальнейшего снижения налоговой нагрузки. Об этом сообщил сегодня...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь практически прекратила импорт нефтепродуктов из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика