Портал 115.бел заработал во всех областных и районных центрах Беларуси

Портал "Мой горад" 115.бел заработал во всех областных и районных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

На данный момент услугами портала могут воспользоваться жители 129 населенных пунктов. В планах на будущее - обновить ресурс.

- В начале 2019 года планируется объединение основных каналов доступа к информации контакт-центров 115 и портала "Мой горад" 115.бел. Также в текущем году можно ожидать обновленную версию 115.бел с рассылкой push-уведомлений со справочной информацией и расширенным функционалом в части обработки запросов, - отметили на предприятии.

Портал начал функционировать в ноябре 2015 года . Он не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений "было" и "стало". Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество работы. . Он не является официальным сайтом государственных органов и организаций. Главная его задача - упростить взаимодействие служб ЖКХ с горожанами. После модерации запросы направляются коммунальным службам для выполнения. Обратная связь реализуется через просмотр статуса обработки опубликованного запроса, а также анализ результатов в формате изображений "было" и "стало". Жители могут влиять на рейтинг организации, оценивая качество работы.