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Портал 115.бел заработал во всех областных и районных центрах Беларуси
22.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам
Портал "Мой горад" 115.бел заработал во всех областных и районных центрах, сообщили корреспонденту
На данный момент услугами портала могут воспользоваться жители 129 населенных пунктов. В планах на будущее - обновить ресурс.
- В начале 2019 года планируется объединение основных каналов доступа к информации контакт-центров 115 и портала "Мой горад" 115.бел. Также в текущем году можно ожидать обновленную версию 115.бел с рассылкой push-уведомлений со справочной информацией и расширенным функционалом в части обработки запросов, - отметили на предприятии.
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Портал "Мой горад" 115.бел заработал во всех областных и районных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".
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