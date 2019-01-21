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Белорусам предложили менять валюту со смартфона по индивидуальному курсу

22.01.2019 16:24 — Новости Экономики | БДГ  
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Альфа-Банк первым в Беларуси предоставил возможность оформлять со смартфона заявки на обмен валюты по желаемому курсу. Надо лишь указать в мобильном приложении ожидаемые значения, и когда наступит оптимальная ситуация или банк согласится на условия, система автоматически сконвертирует одну валюту в другую.

Покупать, продавать или конвертировать инвалюту по ожидаемому курсу можно через приложение InSync. Работает все просто: при обмене валюты в приложении всплывает функция «Оформить заявку на свой курс». Клиенту достаточно указать значение желаемого курса и срок действия заявки, после чего она поступит на обработку в банк. В течение срока жизни заявки пользователь может корректировать курс и сумму обмена, увеличивать срок ожидания или закрыть заявку.

Обмен валюты происходит в тот момент, когда курс банка равен или лучше того, что указан в заявке. Кроме того, трейдер банка может пойти навстречу пользователю и обменять валюту на его условиях, даже если они будут отличаться от стандартного курса. Банк также может направить предложение клиенту о встречном курсе, который отобразится на смартфоне и даст возможность либо согласиться с ним, либо отклонить и продолжить ожидание лучших ценовых условий.

Длительность жизни заявки определяет сам пользователь – от 15 минут до двух дней. Если срок проходит, а нужный курс так и не предложен, то заявка автоматически отправится в архив. Что интересно, оставить запрос на обмен валюту можно и при отсутствии денег. Однако чтобы сделка состоялась, в момент исполнения заявки остаток на счете должен быть доступным.

Текущее состояние заявки можно отслеживать в режиме реального времени в разделе «Монитор событий». При необходимости заявку можно редактировать, но только пока она не исполнена.

Для обмена валюты по желаемому курсу существуют минимальные лимиты: 1 тыс. – для долларов и евро, 200 тыс. – для российской валюты. Их значения могут корректироваться банком, но всегда указываются при совершении операции.

Безопасность операций гарантирует дополнительный механизм аутентификации. Так, для подтверждения заявок нужно вводить коды, высылаемые с помощью SMS. Кроме того, в любой момент можно просмотреть историю и текущее состояние заявок.

«Теперь в Альфа-Банке можно менять деньги на своих условиях и не тратить время на то, чтобы отслеживать рыночные колебания курсов. Автоматизированная система сама делает это за клиента, а трейдеры банка могут пойти навстречу и предложить более привлекательные котировки, отличающиеся от стандартного курса в банке в конкретный момент времени», – подчеркнули в Альфа-Банке.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Альфа-Банк первым в Беларуси предоставил возможность оформлять со смартфона заявки на обмен валюты по желаемому курсу.
 
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