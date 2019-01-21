МНС обещает снизить налоговую нагрузку, отменив льготы

Министр по налогам и сборам пообещал, что МНС будет прилагать усилия для снижения налоговой нагрузки. Одним из резервов, благодаря которым может быть снижена нагрузка - отмена льгот.

Об этом Сергей Наливайко говорил на конференции, посвященной новой редакции Налогового кодекса, сообщает БЕЛТА .

«Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов – это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом», – отметил Сергей Наливайко.

Министр рассказал, что льготы будут отменять только там, где они не имеют эффективности. Таких сфер, как, например, IT, никаких корректировок не предусмотрено. При этом плательщики, которых могут лишить льгот, пока не определены.