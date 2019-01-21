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МНС обещает снизить налоговую нагрузку, отменив льготы

22.01.2019 16:15 — Новости Экономики | БДГ  
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Министр по налогам и сборам пообещал, что МНС будет прилагать усилия для снижения налоговой нагрузки. Одним из резервов, благодаря которым может быть снижена нагрузка - отмена льгот.

Об этом Сергей Наливайко говорил на конференции, посвященной новой редакции Налогового кодекса, сообщает  БЕЛТА.

«Работа будет направлена на поиск резервов для снижения налоговой нагрузки. На наш взгляд, один из таких резервов – это поиск и отказ от индивидуальных точечных льгот, которые не завязаны на экономический рост, стимулирование перспективных отраслей экономики. В таком ключе мы будем очень аккуратно и деликатно двигаться вместе с коллегами и бизнес-сообществом», – отметил Сергей Наливайко.

Министр рассказал, что льготы будут отменять только там, где они не имеют эффективности. Таких сфер, как, например, IT, никаких корректировок не предусмотрено. При этом плательщики, которых могут лишить льгот, пока не определены.

Напомним, что новая версия Налогового кодекса была представлена замглавы министерства финансов Дмитрием Кийко 19 декабря 2018 года. Она должна быть более доступной, четкой и согласованной и полностью отвечать всем требованиям президента. Ранее также сообщалось, что Министерством по налогам и сборам Беларуси ведется работа по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями, в том числе с учетом планируемых изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь 

 
 
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Министр по налогам и сборам пообещал, что МНС будет прилагать усилия для снижения налоговой нагрузки. Одним из резервов, благодаря которым может быть снижена...
 
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