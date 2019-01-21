«Для всех было неожиданностью». В Минске обезглавлено еще два района

В конце прошлой недели кресел лишились главы Партизанского и Октябрьского районов Минска. В пятницу Денис Овсяников и Анатолий Жуковский отработали в должностях последний день, сообщили TUT.BY несколько источников.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Для всех [в горисполкоме] это было неожиданностью. Связано ли это с заявлением Вакульчика — никто не знает, — говорит один из собеседников портала. По чьей инициативе (главы города или Администрации президента) они покинули должности — тоже не ясно.

Но еще один источник рассказывает, что чиновники уволены по соглашению сторон и они находятся на свободе.

Главой Партизанского района с 2014 года являлся Денис Овсяников. Он был открытым для коммуникации чиновником и в 2017 году давал нам большое интервью . В нем он рассказывал о работе, зарплате и своей жизни.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Октябрьский же район с 2009 года возглавлял Анатолий Жуковский. Он не был открытым для прессы, но о нем говорили, как о строгом руководителе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, недавно главы Фрунзенского и Заводского районов наоборот пошли на повышение и стали зампредами Мингорисполкома. Таким образом, в столице сейчас обезглавлено 4 района из 9.

В конце декабря на совещании у президента глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что один из действующих глав районов обнаглел так, что каждый четверг бесплатно получает продукты из магазина.

Отметим, что еще при назначении Анатолия Сивака председателем Мингорисполкома, Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что состав городской вертикали надо менять.