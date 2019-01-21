Бюджет Минска: дефицит превысит $100 млн

Минским городским советом утвержден бюджет Минска на 2019 год. Бюджет сформирован с дефицитом в 212,8 млн рублей. Наибольшие отчисления в казну города будут поступать от налогов.

Согласно решению №89 от 21 декабря, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, расходы составят без малого 5,07 млрд рублей, доходы — почти 4,86 млрд рублей.

Наибольшие отчисления в бюджет будут поступать от налогов - 4,33 млрд рублей. Так, планируется поступление 2,08 млрд рублей подоходного налога с физлиц, 1,07 млрд рублей налога на прибыль, еще 562,05 млн рублей поступит от земельного налога и налога на недвижимость. Доходы от аренды, реализации имущества и другой деятельности, приносящей доходы, составят 217,55 млн рублей, поступление от штрафов и удержаний составит 12,7 млн рублей.

Что касается затрат, то наибольшие расходы в 2019 году будут направлены на здравоохранение (1,1 млрд рублей), 1,06 млрд город направит на образование, на общегосударственную деятельность - 1,034 млрд рублей. Расходы на ЖКУ и жилищное строительство запланированы в размере 868,2 млн рублей. Траты на национальную экономику составят 569,9 млн рублей. На физкультуру, спорт, культуру и СМИ минские власти потратят 199,45 млн рублей, еще 161,3 млн - на социальную политику, расходы на судебную власть и правоохранителей, а также органы по ЧС составят 41,2 млн рублей.