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Макей прокомментировал освобождение Рыбки

22.01.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам поручение президента немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки).


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок, — заявил Макей.

— То есть освобождение Насти Рыбки — результат работы МИД?

— Это комплексная заслуга. Она освобождена под подписку о явке, она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд, — пояснил Макей.

Напомним, вечером 17 января, в Шереметьево задержали четырех человек, которых депортировали из Таиланда. Среди них Алекс Лесли (Александр Кириллов), Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Мария Жаркова и Андрей Жежко. Их задержали в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили. 22 января суд освободил Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) из полиции. 
 

 
Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам поручение президента немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси Анастасии...
 
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