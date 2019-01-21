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Макей прокомментировал освобождение Рыбки
22.01.2019 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам
— Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок, — заявил Макей.
— То есть освобождение Насти Рыбки — результат работы МИД?
— Это комплексная заслуга. Она освобождена под подписку о явке, она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд, — пояснил Макей.
Напомним, вечером 17 января, в Шереметьево
19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова (Алекса Лесли). Избрание меры пресечения отложили. 22 января суд освободил Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) из полиции.
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Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам поручение президента немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси Анастасии...
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