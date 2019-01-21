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В Беларуси выпущена первая банковская гарантия на блокчейне

22.01.2019 17:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Беларуси 21 января выпущена первая банковская гарантия с применением технологии блокчейн на базе программного обеспечения «Реестр банковских гарантий» и программного обеспечения «Система открытого взаимодействия», сообщила пресс-служба Нацбанка.

Принципалами в сделке являлись Банк Москва-Минск и Банк ВТБ (Беларусь), банками-гарантами выступили БТА Банк и Белинвестбанк.

Для выпуска банковской гарантии была использована инновационная технология, внедренная в банковскую систему страны на базе информационной сети, созданной Национальным банком. Разработчик программного обеспечения — ОАО «Центр банковских технологий». Технология позволяет осуществлять выпуск банковских гарантий в электронном виде в пользу ОАО «НКФО ЕРИП», предоставляя возможность получения информации о статусе банковской гарантии в режиме реального времени, сокращая трудозатраты на совершение операции, упрощая документооборот и ускоряя процессы, связанные с выдачей и сопровождением гарантий.

В дальнейшем на базе технологии блокчейн планируется организовать выпуск и обращение банковских гарантий в пользу таможенных органов.

Реестр банковских гарантий функционирует в Беларуси с 11 апреля 2017 года и содержит информацию о выданных банковских гарантиях. Формирование реестра направлено не только на выполнение информационной функции, но и на организацию прозрачной и эффективной системы обеспечения подлинности намерений плательщика и поставщика и подтверждения добросовестности банка, выдавшего гарантию.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 21 января выпущена первая банковская гарантия с применением технологии блокчейн на базе программного обеспечения «Реестр банковских гарантий» и...
 
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