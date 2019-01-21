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МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с безлимитами на соцсети

22.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». Тарифы преимущественно рассчитаны на активных data-пользователей.

Для тех, кто подключится на тарифы «Супер max» и «Супер 8» до 31 марта 2019-го включительно, будет действовать скидка на абонентскую плату до конца года.

 

 «Супер max»

«Супер 8»

«Супер»

Пакет интернета

15 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры, соцсети и Youtube 

8 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры и соцсети

1 ГБ

+ Безлимит на мессенджеры

Пакет минут

Безлимит минут во все сети

400 минут во все сети

200 минут внутри 

сети

Ежемесячная плата

20 рублей в месяц со скидкой*

15 рублей в месяц со скидкой*

10 рублей в месяц

 

МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с безлимитами на соцсети
Среди преимуществ линейки «Супер» — возможность накапливать неизрасходованный интернет-трафик до трехкратного размера пакета и раздавать интернет на другие устройства.

Кроме того, новые абоненты, подключившись на тарифную линейку «Супер» до 30 апреля 2019 года включительно, получат скидку на абонплату выбранного тарифа и двойной пакет интернета на 90 дней. Бонус в виде двойного пакета интернета доступен также действующим клиентам МТС, которые до конца апреля 2019 сменят свой тариф на тарифный план «Супер 8» или «Супер max».

*Подробнее о новой линейке тарифов смотрите здесь.

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

 

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 
 
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МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов...
 
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