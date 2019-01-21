МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с безлимитами на соцсети

МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». Тарифы преимущественно рассчитаны на активных data-пользователей.

Для тех, кто подключится на тарифы «Супер max» и «Супер 8» до 31 марта 2019-го включительно, будет действовать скидка на абонентскую плату до конца года.

«Супер max» «Супер 8» «Супер» Пакет интернета 15 ГБ + Безлимит на мессенджеры, соцсети и Youtube 8 ГБ + Безлимит на мессенджеры и соцсети 1 ГБ + Безлимит на мессенджеры Пакет минут Безлимит минут во все сети 400 минут во все сети 200 минут внутри сети Ежемесячная плата 20 рублей в месяц со скидкой* 15 рублей в месяц со скидкой* 10 рублей в месяц



Среди преимуществ линейки «Супер» — возможность накапливать неизрасходованный интернет-трафик до трехкратного размера пакета и раздавать интернет на другие устройства.

Кроме того, новые абоненты, подключившись на тарифную линейку «Супер» до 30 апреля 2019 года включительно, получат скидку на абонплату выбранного тарифа и двойной пакет интернета на 90 дней. Бонус в виде двойного пакета интернета доступен также действующим клиентам МТС, которые до конца апреля 2019 сменят свой тариф на тарифный план «Супер 8» или «Супер max».

*Подробнее о новой линейке тарифов смотрите здесь .

С условиями акции можно ознакомиться по ссылке .

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»