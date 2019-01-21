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МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с безлимитами на соцсети
22.01.2019 — Новости Экономики | Светлы шлях
МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов «Супер max», «Супер 8» и «Супер». Тарифы преимущественно рассчитаны на активных data-пользователей.
Для тех, кто подключится на тарифы «Супер max» и «Супер 8» до 31 марта 2019-го включительно, будет действовать скидка на абонентскую плату до конца года.
Кроме того, новые абоненты, подключившись на тарифную линейку «Супер» до 30 апреля 2019 года включительно, получат скидку на абонплату выбранного тарифа и двойной пакет интернета на 90 дней. Бонус в виде двойного пакета интернета доступен также действующим клиентам МТС, которые до конца апреля 2019 сменят свой тариф на тарифный план «Супер 8» или «Супер max».
*Подробнее о новой линейке тарифов смотрите
С условиями акции можно ознакомиться по
УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»
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МТС представляет новую тарифную линейку «Супер» с большими пакетами интернета и безлимитами на популярные мессенджеры, соцсети и YouTube. Линейка состоит из тарифов...
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