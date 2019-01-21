«Я вижу!»: бесплатно обследовано зрение более 11 тысяч детей

За семь месяцев работы проекта «Я вижу!» врачи бригады проехали 22 630 км, выписали 1380 рецептов на очки, выдали 82 направления на дополнительные обследования в специализированные медицинские учреждения, 20 направлений на консервативное и 15 направлений на хирургическое лечение.

22 января 2019 года организаторы проекта «Я вижу!» – Белорусский детский фонд, компания velcom и Брестский облисполком – подвели итоги работы в минувшем году. В рамках благотворительного проекта «Я вижу!» 2018 года в сельских районах Брестской области проводилось обследование зрения школьников. С марта по декабрь две мобильные бригады врачей-офтальмологов посетили 135 школ в 8 районах и осмотрели 11 651 ребенка непосредственно по месту учебы.

У 38,4% (4479) школьников Брестской области выявлены различные патологии зрения, причем у 63% (2828) из этого числа нарушения диагностированы впервые. Среди наиболее распространенных диагнозов – аномалии рефракции: 36,6% выявленных нарушений зрения составила близорукость, еще 15% – гиперметропия, 14% – спазм аккомодации, 6,4% – астигматизм.

За семь месяцев работы проекта «Я вижу!» врачи бригады проехали 22 630 км, выписали 1380 рецептов на очки, выдали 82 направления на дополнительные обследования в специализированные медицинские учреждения, 20 направлений на консервативное и 15 направлений на хирургическое лечение.

В качестве пациентов врачей мобильных бригад выступают учащиеся сельских школ. Общее число детей, охваченных проектом «Я вижу!» за 3 года в 3 регионах республики составило 36 800. В 2016-2017 гг. мобильные бригады офтальмологов проводили диагностику зрения у школьников сельских районов Могилевской и Гомельской областей, в 2018 году к ним присоединилась Брестская область. Проект реализуется «Белорусским детским фондом» и компанией velcom при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь и облисполкомов.

«Каждый выявленный случай заболеваний глаз, каждое выписанное врачами проекта «Я вижу!» направление на лечение и обследование – это вовремя замеченная проблема, которую во многих случаях удается успешно решить, предотвратив худший из возможных сценариев развития событий. Школьный возраст – время, когда пристальное внимание к здоровью глаз важно, как никогда, и наша задача – сделать все возможное для того, чтобы у детей была возможность своевременно выявлять проблему», – отметила заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.

В 2019 году проект «Я вижу!» продолжится в Витебской области. Как и в предыдущие годы, средства на его финансирование компания velcom собирала в ходе традиционной благотворительной акции «Делать добро так просто!». 176 920 рублей – именно такая сумма поступит на счет Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд». В период с 11 по 31 декабря 2018 года за каждого нового абонента тарифных планов линейки «Комфорт» компания перечисляла в копилку акции «Делать добро так просто» по 10 рублей. Собранные средства покроют все расходы, связанные с работой выездных мобильных бригад детских офтальмологов.

«Проект «Я вижу!» является одной из важных составляющих корпоративной социальной ответственности компании velcom. В 2019 году мы начинаем новый, уже четвертый по счету, этап, который пройдет в Витебской области. Для нас участие в проекте – возможность не только оказать непосредственную помощь детям в сельских районах Беларуси, но и акцентировать внимание к проблеме защиты зрения в обществе в целом. Вот почему важной частью проекта является активная информационная социальная кампания по профилактике нарушений зрения и сохранению здоровья глаз», – отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Николай Бределев.

В этом году в центре внимания информационной кампании в рамках проекта «Я вижу!» оказалась взаимосвязь правильного питания и хорошего зрения. Специальные яркие постеры, билборды и ситилайты рассказывали жителям Минска и городов Брестской области о том, какие продукты и в каких сочетаниях лучше принимать в пищу, чтобы сохранить здоровье глаз. А итогом кампании стал запоминающийся социальный ролик с участием детей , который появился в эфире крупнейших республиканских и некоторых областных каналов.

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, за последние пять лет заболеваемость органа зрения у детей выросла на 18%, поэтому роль своевременной диагностики и контроля за уже имеющимися нарушениями приобретает особое значение.

«Проект «Я вижу!» позволил нам с коллегами провести диагностику органов зрения у огромного количества школьников, но главное, напрямую пообщаться с ними, их педагогами и особенно с родителями — то есть с теми, от кого в наибольшей степени зависит сохранение и профилактика заболеваний у детей. Для практикующих врачей информационная составляющая проекта «Я вижу!» важна не менее самих осмотров: ведь лечить или корректировать уже имеющиеся нарушения гораздо сложнее, чем предотвращать их появление и развитие», – рассказала врач-офтальмолог проекта «Я вижу!» Татьяна Малей.

За время работы на Брестчине мобильные бригады офтальмологов проехали более 22 тысяч километров. Проект «Я вижу!» охватил Березовский, Ганцевичский, Малоритский, Жабинковский, Каменецкий, Кобринский, Пружанский, Ляховичский районы региона.