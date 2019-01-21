Осужденного за шпионаж украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию

Украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2. Об этом TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.



Фото взято со страницы Павла Шаройко в Facebook

Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.

Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать .

Как развивался шпионский скандал

Украинского журналиста Павла Шаройко в мае прошлого года осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным.

По данным КГБ, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за деньги выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.



Кадр: СТВ

На видеозаписи, показанной по белорусскому государственному ТВ, Шаройко рассказал , что координацию его деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.

До этого, в июне 2017 года, в Украине по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. Как сообщали украинские СМИ , по данным прокуратуры, белорус пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО и карту наступательной операции «Шторм» украинской армии. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.



Фото: svaboda.org

Политике грозит до 15 лет тюрьмы. Сначала он содержался в СИЗО в Чернигове, а затем, как стало известно в сентябре прошлого года, был переведен в СБУ в Киеве. Срок содержания его под стражей был продлен до 26 февраля 2019 года.