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Осужденного за шпионаж украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию
22.01.2019 19:55 — Новости Экономики | Tut.by
Украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2. Об этом TUT.BY рассказал посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.
Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца
Как развивался шпионский скандал
Украинского журналиста Павла Шаройко в мае прошлого года
По данным КГБ, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за деньги выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.
На видеозаписи, показанной по белорусскому государственному ТВ, Шаройко
До этого, в июне 2017 года, в Украине по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. Как
Политике грозит до 15 лет тюрьмы. Сначала он содержался в СИЗО в Чернигове, а затем, как
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Перевод состоялся до нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.
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