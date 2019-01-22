Хлеб вашему дому





В тот день, когда мы приехали на хлебозавод, свою смену заканчивала пекарь Светлана Цветкова. Она работает одна (!) с восьми утра до четырех дня (бригада приступает к работе с восьми вечера и трудится до восьми утра). 250 пышных и теплых батонов, 240 «кирпичиков», 100 саек «Школьных» и 40 штук «Европейского», сделанных с душой и хорошим настроением (ведь по-другому в хлебном деле нельзя, заверила в нашем разговоре Светлана Цветкова), дожидались отгрузки в магазины, чтобы вечером порадовать своих покупателей.

Ароматный, с хрустящей тонкой корочкой хлеб, пышные булочки, аппетитные тортики, рулеты и пирожные… Сегодня многообразием хлебных и кондитерских изделий от различных производителей на прилавках наших магазинов никого не удивишь. При этом изобилии выбора многие глусчане по-прежнему остаются верны и довольны продукцией местного производства. Несмотря на серьезную конкуренцию и непостоянство вкусов покупателей, коллектив глусского хлебозавода неустанно заботится о том, чтобы на столах жителей и гостей района всегда была свежая, натуральная и вкусная выпечка. О продукции, выпускаемой на участке по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, и непосредственно о тех, кто изо дня в день ее создает, рассказала начальник лаборатории Глусского райпо Инесса Зубкевич.

— В среднем в месяц участок производит 75 тонн хлебобулочных и 3,5 тонны кондитерских изделий. За второе полугодие минувшего года нами было выпущено 450 тонн хлебобулочных изделий, в том числе 180 тонн булочных изделий и 21 тонна кондитерских. Мы поставляем свою продукцию в 45 торговых точек района, а также в детские сады, школы, социальные учреждения. Нашу выпечку давно полюбили и оценили жители Осиповичского и Бобруйского районов. Работаем мы в две смены (две бригады), днем и ночью, трудимся в будни, выходные и праздничные дни, ведь для нас главное — создавать качественную продукцию и удовлетворять самые изысканные вкусы современных покупателей.

Василий Григорьевич с супругой — так представился позвонивший нам читатель и сказал, что он звонит насчет глусского хлеба. Честно сказать, я приготовилась слушать жалобу и защищать любимый мной глусский хлеб, приводить примеры, как любят его наши городские родственники, говорить о том, что он полностью натуральный и прочее. Но Василий Григорьевич попросил от своего имени и от имени его супруги поблагодарить местных хлебопекарей за их очень вкусную и полезную продукцию. «Такого вкусного хлеба, как в Глуске, я не ел нигде, — сказал он. — Недавно у нас дома был праздничный обед, мы вместе с женой готовили угощения, и всё было вкусно, но оба согласились, что самым вкусным на нашем столе был всё-таки глусский хлеб — обычный «кирпичик». Его можно было считать отдельным блюдом. И аромат, и вкус, и всё было, как надо. Напишите, пожалуйста, в газете эту нашу благодарность». С удовольствием это делаем. Более того, эта благодарность подвигла нас побывать на хлебозаводе и более подробно написать о тех, кто радует нас такой вкусной и действительно натуральной продукцией.

И кому, как не Инессе Зубкевич, отдавшей любимому делу 25 лет, знать о вкусах и привычках покупателей. Следя за качеством выпускаемой продукции, она постоянно внедряет новые виды изделий, а для этого необходимо не только доверять своим собственным вкусовым ощущениям, но, прежде всего, услышать пожелания потребителей. Для этого специалисты хлебозавода регулярно проводят выставки-дегустации хлебобулочных и кондитерских изделий, и не только в магазинах Глуска, но и на селе, а также в Бобруйском и Осиповичском районах. К примеру, совсем недавно хлебные и кондитерские новинки продегустировали покупатели торгового центра «Рябинушка» в агрогородке Заелица. Сельчане смогли оценить вкус подового хлеба «Триумф», в его состав входит мука ржаная обдирная и сеяная, мука пшеничная 1-го сорта, повидло, ржаной солод, пищевая добавка «Этель солодовая». Пришелся по вкусу покупателям и диетический хлебец «Здравушка» весом 290 граммов, отмечает начальник лаборатории. Он содержит муку пшеничную высшего сорта, дрожжи, мед, йодированную соль, маргарин, пшеничные отруби (кстати, они улучшают работу кишечника, снижают содержание сахара и холестерина в крови, предупреждают развитие атеросклероза и ишемической болезни сердца), а также овсяные хлопья для посыпки. Также на выставке были представлены батон с изюмом «Юбилейный», а из кондитерских новинок — торт «Калейдоскоп» и рулет «Вдохновение». Месяц назад на прилавках магазинов района появился хлеб «Европейский», многим глусчанам (не скрою, что и я в их числе) он понравился. Однако, несмотря на большой выбор черного хлеба, самым вкусным и любимым для большинства жителей района по-прежнему остается пресловутый «кирпичик», или формовой хлеб, подчеркивает Инесса Зубкевич. Его состав прост: мука ржаная сеяная и обдирная, мука пшеничная 1-го сорта, соль, вода и дрожжи. Срок годности хлеба: 36 часов без упаковки, в упаковке — 72 часа. Высоким спросом также пользуются хлеб «Осенний», батон «Сдобный», сладости мучные «Американер», «Маффины», «Полоска песочная», из тортов глусчане особенно полюбили «Сладкий орешек» и «Кофе с молоком». А вообще о вкусах не спорят, поэтому нужно покупать и пробовать, уверяет начальник лаборатории.

В любом деле главное — люди. Сегодня на участке по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий (руководит им и отвечает за него начальник производства Ольга Галинская) трудится 29 человек — это ответственные и любящие свою профессию люди. Говоря о коллективе, Инесса Зубкевич отметила, что большинство сотрудников имеют немалый профессиональный опыт, на протяжении многих лет они продолжают оставаться преданными любимому делу. Уже почти 30 лет на предприятии работает старший мастер Светлана Губарева, она из тех, кто свое дело не только хорошо знает, но и болеет за него душой, отмечает начальник лаборатории. Изучить спрос, заказать производственное сырье, проследить за санитарным состоянием предприятия — только малая часть ее обязанностей. Также много лет на участке трудятся опытные мастера Елена Кошень и Наталья Борисовец, пекари Светлана Цветкова, Тамара Никитина, Ольга Самойлик, Екатерина Бреус и Татьяна Каблаш, тестоводы Валентина Новичёнок и Светлана Трухан, формовщики Валентина Четвергова и Елена Цыганкова, кладовщики Олеся Огур и Анна Макаревич. Не один год работают в ночные смены и заботятся о том, чтобы утром покупатель получил вкусную и свежую продукцию, кондитеры Анна Громыко, Инна Дешко, Валентина Пилипович и Елена Мартинович. За исправностью производственного оборудования много лет ответственно следит ведущий инженер-механик Владимир Богук. Надежным помощником начальника лаборатории год назад стала молодой специалист технолог Виктория Амельченко. Она следит за качеством выпускаемой продукции, проводит выставки-дегустации. Конечно, это не весь коллектив и говорить о каждом сотруднике можно много и только хорошее, подчеркивает Инесса Зубкевич.

Анна АВТУХОВА

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