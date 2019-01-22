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Зачем белорусский бизнес навострил лыжи в Россию?
23.01.2019 09:27 — Новости Экономики | Tut.by
В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желание развивать производство в России. Мы попытались выяснить, чем соседский рынок прельщает отечественных предпринимателей.
Крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс» Евгения Баскина
В прошлом году в Карелии была зарегистрирована компания «Амкодор-Онего». Ожидается, что она наладит производство лесозаготовительной техники на базе «Онежского тракторного завода», который признан банкротом. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500. Сообщается, что проект получил поддержку правительства России. Ему будет предоставлен ряд льгот, в том числе по налогообложению, тарифам на энергоресурсы, будет компенсироваться часть затрат на приобретение оборудования и НИОКР.
Холдинг «Амкодор» Александра Шакутина также
Пока же у «Амкодора» имеется один действующий завод в РФ. В Брянске производят фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 3 тонны. Недавно компания подписала соглашение по реконструкции «Амкодор-Брянск» общей стоимостью 850 млн российских рублей. После реконструкции номенклатура выпускаемой техники расширится.
В Карелии также
Наряду с частниками думают о российской локализации и госкомпании. В минувшем году власти пытались запустить проект «союзный трактор». Его планируется реализовать на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ). За основу была взята техника Минского тракторного завода.
С 2010 года на ЧЛМЗ собрано 10 тыс. белорусских тракторов, производство выросло в 8 раз — с 240 до почти 2 тыс. тракторов в год. Стороны хотят нарастить производство «союзных тракторов» в 3 раза до 6 тыс. единиц в год. Ежегодная потребность только российского рынка составляет около 40 тыс. единиц.
Власти Беларуси
Недавно Александр Мошенский (ключевые активы «Савушкин продукт» и «Санта Бремор») заявил, что у компании
Что касается планов Евгения Баскина и Александр Шакутина, то Александр Мошенский отметил, что каждый владелец бизнеса вместе с командой определяет стратегию, но у них имеются отличия.
— Для Баскина, теоретически, покупка каких-то активов — это необходимость, связанная, возможно, с поставками охлажденной птицы, с плечом логистики, с необходимостью обеспечивать ассортимент. Ситуация, похожая на ситуацию с молоком, я понимаю, чем это может быть продиктовано, — отметил Мошенский. — У Шакутина, скорее всего, это какие-то инвестиционные возможности, насколько я слышал и читал в прессе, которые ему предлагает Российская Федерация Там понимают, что есть экспертиза в Беларуси и вместо того, чтобы искать какую-то Komatsu с незнакомым менталитетом, они рассматривают его. Причем не как инвестора, а в первую очередь как владельца производственных ноу-хау и успешного предпринимателя. Важно, что такие проекты дают возможность и здесь производить больше изделий, которые там, в других странах, понадобятся для сборочного производства.
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В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желание развивать производство в России. Мы попытались выяснить, чем соседский рынок...
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