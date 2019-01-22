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Зачем белорусский бизнес навострил лыжи в Россию?

23.01.2019 09:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желание развивать производство в России. Мы попытались выяснить, чем соседский рынок прельщает отечественных предпринимателей.


Фото: amkodor.by

Крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс» Евгения Баскина ищет площадку в России, сообщил недавно «Коммерсант» со ссылкой на источники в мясной отрасли. По их словам, «Серволюкс» интересуют предприятия среднего уровня. Учитывая, что Россельхознадзор периодически ограничивает ввоз мясной и молочной продукции с предприятий Беларуси, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке, считают собеседники. Россия — ключевой экспортный рынок для мясного дивизиона «Серволюкса». По оценкам, ежегодно группа поставляет в страну около 70−80 тыс. тонн этой продукции.

В прошлом году в Карелии была зарегистрирована компания «Амкодор-Онего». Ожидается, что она наладит производство лесозаготовительной техники на базе «Онежского тракторного завода», который признан банкротом. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500. Сообщается, что проект получил поддержку правительства России. Ему будет предоставлен ряд льгот, в том числе по налогообложению, тарифам на энергоресурсы, будет компенсироваться часть затрат на приобретение оборудования и НИОКР.

Холдинг «Амкодор» Александра Шакутина также рассматривает возможность разместить производство культиваторов, дисковых борон, предпосевных комбинированных агрегатов в Саратовской области, власти которой собрались возрождать сельскохозяйственное машиностроение. Будущий завод сможет выпускать до 500 культиваторов в год. Планируется создать до 200 рабочих мест. Инвестиции ожидаются в объеме более 11 млн евро.

Пока же у «Амкодора» имеется один действующий завод в РФ. В Брянске производят фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 3 тонны. Недавно компания подписала соглашение по реконструкции «Амкодор-Брянск» общей стоимостью 850 млн российских рублей. После реконструкции номенклатура выпускаемой техники расширится.

В Карелии также развивает бизнес основатель сети глазных клиник «Новое зрение» Олег Ковригин. Он создает крупный офтальмологический центр в Петрозаводске, где ранее располагался филиал федерального госучреждения «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. Местные власти даже выделили Ковригину дополнительный земельный участок для строительства круглосуточного стационара.

Наряду с частниками думают о российской локализации и госкомпании. В минувшем году власти пытались запустить проект «союзный трактор». Его планируется реализовать на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ). За основу была взята техника Минского тракторного завода.

С 2010 года на ЧЛМЗ собрано 10 тыс. белорусских тракторов, производство выросло в 8 раз — с 240 до почти 2 тыс. тракторов в год. Стороны хотят нарастить производство «союзных тракторов» в 3 раза до 6 тыс. единиц в год. Ежегодная потребность только российского рынка составляет около 40 тыс. единиц.

Власти Беларуси согласись увеличь степень локализации производства белорусских тракторов на Череповце, чтобы «в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники». Речь шла о локализации производства «узлов и агрегатов тракторной техники, в числе которых кабины, передние мосты и полурамы». Однако процесс оказался не быстрым.

Недавно Александр Мошенский (ключевые активы «Савушкин продукт» и «Санта Бремор») заявил, что у компании остается желание иметь производственные площадки в России. «Эта стратегия не меняется, мы по-прежнему изучаем рынки и по-прежнему рассматриваем различные предложения как об инвестициях в гринфилд, так и о покупке действующих бизнесов», — сказал он, отвечая на вопрос TUT.BY. При этом бизнесмен сказал, что в 2019 году надо завершить уже существующие проекты. Напомним, в 2013 году структура Мошенского купила завод «Русского моря» по производству пресервов из рыбы и морепродуктов в Ногинске за 52 млн долларов.

Что касается планов Евгения Баскина и Александр Шакутина, то Александр Мошенский отметил, что каждый владелец бизнеса вместе с командой определяет стратегию, но у них имеются отличия.

— Для Баскина, теоретически, покупка каких-то активов — это необходимость, связанная, возможно, с поставками охлажденной птицы, с плечом логистики, с необходимостью обеспечивать ассортимент. Ситуация, похожая на ситуацию с молоком, я понимаю, чем это может быть продиктовано, — отметил Мошенский. — У Шакутина, скорее всего, это какие-то инвестиционные возможности, насколько я слышал и читал в прессе, которые ему предлагает Российская Федерация Там понимают, что есть экспертиза в Беларуси и вместо того, чтобы искать какую-то Komatsu с незнакомым менталитетом, они рассматривают его. Причем не как инвестора, а в первую очередь как владельца производственных ноу-хау и успешного предпринимателя. Важно, что такие проекты дают возможность и здесь производить больше изделий, которые там, в других странах, понадобятся для сборочного производства.

 
 
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В последнее время сразу несколько крупных белорусских бизнесменов объявили о желание развивать производство в России. Мы попытались выяснить, чем соседский рынок...
 
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