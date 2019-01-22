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Проверить свое присутствие в базе не занятых в экономике можно в комиссии и по интернету – Минтруда

23.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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"С 1 декабря прошлого года гражданам доступна специальная электронная услуга. Подчеркну, что получить информацию с ее помощью человек может только в отношении себя лично, - сказал Андрей Лобович. - Уже более 2 тыс. человек воспользовались этой услугой". Есть два варианта доступа к услуге: с помощью электронной подписи (ЭЦП) или уникального идентификатора. И если за получение ЭЦП надо заплатить, то идентификатор предоставляется бесплатно - в службе "Одно окно" при предъявлении паспорта. Человеку выдается логин и пароль для входа в личный кабинет на Едином портале электронных услуг в интернете. Пошаговая инструкция размещена на сайте Минтруда, а также на сайтах гор- и райисполкомов, местных администраций в разделах о работе комиссий. "Но мы понимаем, что не всем такой способ удобен. Поэтому человек может обратиться непосредственно в комиссию и узнать, содержатся ли сведения о нем в базе данных. Для этого можно позвонить в комиссию, прийти лично, направить электронное письмо. Но в любом случае необходимо подтвердить личность: указать свой идентификационный номер, иную информацию из удостоверяющего документа", - добавил первый замминистра.

https://www.belta.by/society/view/proverit-svoe-prisutstvie-v-baze-ne-zanjatyh-v-ekonomike-mozhno-v-komissii-i-po-internetu-mintruda-333110-2019/

 
 
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Граждане могут проверить, включены ли они в базу не занятых в экономике трудоспособных, двумя способами: через специальную электронную услугу либо...
 
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