ЕАБР предупреждает: рост зарплат может привести к скачку инфляции

В январском выпуске макроэкономического обзора Евразийского банка развития говорится о риске скачка инфляции в Беларуси в случае, если в стране будет обеспечен высокий уровень роста зарплат.

Кроме того, эксперты банка отмечают, что на инфляцию в Беларуси может оказать влияние рост потребительской активности в совокупности с ускорением инфляции в России, сообщает БелаПАН .

Как сообщает ЕАБР, инфляция в ноябре 2018 года составила 5%, несколько увеличившись по сравнению с октябрем 2018 года (4,9%).

«Повышение инфляции связано с динамикой цен на продовольственные товары (5,2% в ноябре 2018 года при 4,4% месяцем ранее), на динамику которых по-прежнему оказывает влияние низкий урожай 2018 года», — указывают экономисты ЕАБР.

Как отмечают аналитики банка, потребительская активность продолжает выступать драйвером роста экономики, что отражается в высоких темпах увеличения розничного товарооборота. Так, в ноябре 2018 года годовой прирост оборота розничной торговли составил 7,7% (7,3% месяцем ранее).

«Стимулирующее влияние на потребительский спрос продолжило оказывать увеличение заработной платы, прирост которой в реальном выражении в ноябре 2018 года составил 12,7%. Сохранилась поддержка розничного товарооборота со стороны потребительского кредитования населения в белорусских рублях: прирост кредитов остается высоким и в ноябре 2018 года превысил уровень аналогичного периода предыдущего года на 49,6%», — отмечается в обзоре.

По мнению аналитиков ЕАБР, экономический рост в Беларуси остается слабым: в первом полугодии по итогам января-ноября 2018 года прирост белорусской экономики составил 3,2% к соответствующему периоду 2017 года.

инфляция в стране в декабре минувшего года составила 0,8%, с декабря 2017 по декабрь 2018 года цены выросли на 5,6%. Таким образом, власти сумели сохранить низкий уровень инфляции, как и планировалось. По информации Национального банка Беларуси,в стране в декабре минувшего года составила 0,8%, с декабря 2017 по декабрь 2018 года цены выросли на 5,6%. Таким образом, власти сумели сохранить низкий уровень инфляции, как и планировалось.

вырос на 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года. Этот рост не дотянул до официального прогноза: планировалось, что вырастет ВВП на 3,5%. По официальной информации, ВВП Беларуси в 2018 годуна 3% по сравнению с 2017 годом, сообщили в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br121,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103% к уровню 2017 года. Этот рост не дотянул до официального прогноза: планировалось, что вырастет ВВП на 3,5%.

повышение пенсий на 10,8%, зарплат - на 3,5%. Напомним, что в планах властей в 2019 годупенсий на 10,8%, зарплат - на 3,5%.