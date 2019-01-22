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ЕАБР предупреждает: рост зарплат может привести к скачку инфляции
23.01.2019 10:09 — Новости Экономики | БДГ
В январском выпуске макроэкономического обзора Евразийского банка развития говорится о риске скачка инфляции в Беларуси в случае, если в стране будет обеспечен высокий уровень роста зарплат.
Кроме того, эксперты банка отмечают, что на инфляцию в Беларуси может оказать влияние рост потребительской активности в совокупности с ускорением инфляции в России, сообщает
Как сообщает ЕАБР, инфляция в ноябре 2018 года составила 5%, несколько увеличившись по сравнению с октябрем 2018 года (4,9%).
«Повышение инфляции связано с динамикой цен на продовольственные товары (5,2% в ноябре 2018 года при 4,4% месяцем ранее), на динамику которых по-прежнему оказывает влияние низкий урожай 2018 года», — указывают экономисты ЕАБР.
Как отмечают аналитики банка, потребительская активность продолжает выступать драйвером роста экономики, что отражается в высоких темпах увеличения розничного товарооборота. Так, в ноябре 2018 года годовой прирост оборота розничной торговли составил 7,7% (7,3% месяцем ранее).
«Стимулирующее влияние на потребительский спрос продолжило оказывать увеличение заработной платы, прирост которой в реальном выражении в ноябре 2018 года составил 12,7%. Сохранилась поддержка розничного товарооборота со стороны потребительского кредитования населения в белорусских рублях: прирост кредитов остается высоким и в ноябре 2018 года превысил уровень аналогичного периода предыдущего года на 49,6%», — отмечается в обзоре.
По мнению аналитиков ЕАБР, экономический рост в Беларуси остается слабым: в первом полугодии по итогам января-ноября 2018 года прирост белорусской экономики составил 3,2% к соответствующему периоду 2017 года.
По информации Национального банка Беларуси,
По официальной информации, ВВП Беларуси в 2018 году
Напомним, что в планах властей в 2019 году
Отметим также, что в конце прошлого года зарплаты в Беларуси вновь
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В январском выпуске макроэкономического обзора Евразийского банка развития говорится о риске скачка инфляции в Беларуси в случае, если в стране будет обеспечен...
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