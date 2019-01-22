Правительство утвердило список инвестпроектов для повышения надежности энергосистемы

На Березовской ГРЭС. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников и установке электрокотлов. Соответствующее постановление Совета Министров от 18 января 2019 года №32 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В список включены 40 инвестпроектов. Реализовать их планируется в 2019-2025 годах. Среди крупных проектов - строительство пиково-резервных источников на Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ, ТЭЦ-5 в Минске.

Планируется установка водогрейных электрокотлов для регулирования мощности энергосистемы и отпуска тепла в период глубокой разгрузки турбин после ввода Белорусской атомной электростанции.

При этом окончательное решение об экономической целесообразности реализации этих проектов примут по итогам разработки технико-экономических обоснований. Это произойдет после определения стоимости работ по строительству и реконструкции электрических сетей и подстанций, которые нужны для обеспечения электроснабжения указанных котельных.

Постановление принято в соответствии с указом от 22 декабря 2018 года №493 "О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы".-0-