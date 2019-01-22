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Платеж в месяц за квартиру ценой 120 тысяч — 1360 рублей. Стоит ли бояться лизинга жилья
23.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В настоящее время на рынке финансовых услуг активно развивает такой новый инструмент, как лизинг жилья, компания «Райффайзен-Лизинг». C апреля 2018 года лизинговая организация заключила порядка 90 договоров лизинга по купле-продаже квартир с физическими лицами. Правда, основная часть сделок проходила с жилыми помещениями на вторичном рынке. Но специалисты компании отмечают, что в организации постоянно растет количество договоров лизинга по приобретению новых готовых квартир на первичном рынке.
Приобретенные в лизинг жилые помещения в основном находились в Минске, но сделки были и в регионах. Кроме столицы лизинговая компания работает в областных городах Беларуси и в некоторых районах Минской области. Поскольку «Райффайзен-Лизинг» является дочерней компанией «Приорбанк» ОАО, то в тех населенных пунктах, где есть отделения головного банка, можно оформить заявку на покупку жилья и в лизинг.
Для того чтобы более активно продвигать на рынке свой новый продукт, «Райффайзен-Лизинг» тесно работает с агентствами недвижимости и застройщиками. Одним из таких партнеров является группа компаний ViVaInvest, клиенты которой только за два последних месяца 2018 года заключили с «Райффайзен-Лизинг» 5 договоров на покупку новой готовой квартиры.
Основная схема работы — невозвратный классический лизинг
— Компания ViVa Invest работает в сегменте жилья эконом-класса и в основном реализует свои квартиры долевым способом на этапе строительства домов. Но у нас есть и готовые квартиры. Лизинг жилья как финансовый инструмент для большинства населения является еще достаточно сложным и до конца непонятным инструментом. Тем не менее, в конце прошлого года в самом доступном сегменте жилья мы получили достаточно высокий процент сделок с готовыми квартирами, которые были приобретены нашими клиентами у «Райффайзен-Лизинг», — говорит управляющий партнeр группы компаний ViVa Invest Юрий Жарков.
Представитель «Райффайзен-Лизинг» Андрей Синявский рассказывает, что большинство клиентов ViVa Invest заключали договоры лизинга на максимальный срок на 20 лет с долей собственного участия в размере 25-30% от полной стоимости квартиры.
Стандартная «двушка» общей площадью 60 квадратных метров обошлась покупателям примерно в 60.000 долларов в эквиваленте. Четвертую часть квартиры — 15.000 долларов в эквиваленте по курсу Нацбанка на день заключения договора — лизингополучатель оплачивал своими деньгами, на остаток стоимости квартиры — 45.000 тысяч долларов в эквиваленте — привлекал заемные средства лизингодателя под 17,5% годовых. Ежемесячные платежи по лизингу составили 1360 рублей.
Чем привлек покупателей лизинг
Простота схемы
Специалист отдела продаж компании ViVa Invest Адель Корж говорит о том, что клиенты компании отдали предпочтение лизингу, потому что эта схема покупки жилья оказалась для них более простой и доступной. При оформлении жилого помещения в лизинг требуется намного меньше документов и посещений офиса лизингодателя, чем в банк для привлечения к покупке жилья банковского кредита.
— Мы рассказывали нашим клиентам о новом финансовом инструменте в «Райффайзен-Лизинг», давали контакты, и люди напрямую обращались в лизинговую компанию. Мы получали обратную связь, — дополняет Адель.
Экономия времени и быстрота оформления квартиры — это далеко не все причины, по которым люди обращаются в лизинговую компанию. Андрей Синявский рассказывает, что, например, клиенты ViVa Invest выбрали лизинг еще и потому, что по разным причинам не смогли получить кредит в банке.
Оценка платежеспособности
Так, в отличие от банка при оценке платежеспособности лизинговая компания принимает в расчет доходы лизингополучателя из самых разных источников, в том числе дивиденды, выручку от деятельности индивидуальных предпринимателей, с недавнего времени доходы, полученные за границей, и др.
Без поручительства
При таком подходе для оформления лизинга лизингополучателю чаще всего достаточно своего дохода. Но если его все же не хватает, можно воспользоваться институтом поручительства. Поручителями могут выступать любые физические лица, а не только близкие родственники, доход которых будет учитываться при расчете максимальной суммы лизинга.
— Практика показывает, что очень часто потребители на этапе оформления кредита в банке сталкиваются с большими проблемами. На предварительной консультации им обещают выдать одну сумму кредита, а по факту она оказывается значительно ниже, — уточняет Юрий Жарков. — Зачастую в кредите и вовсе отказывают, потому что поручитель не соглашается подписывать документы, либо его доходов недостаточно, либо банк не может учесть их при расчете совокупного дохода кредитополучателя.
Управляющий партнeр группы компаний ViVa Invest также говорит о том, что банков, кредитующих покупку или строительство жилья, на рынке немало, поэтому человеку достаточно сложно собрать всю информацию и сделать правильный выбор. Лизинговых предложений всего два, и выбрать один из двух продуктов гораздо проще.
Условия оформления лизинга упрощаются
«Райффайзен-Лизинг» постоянно усовершенствует свой продукт. Ранее для оформления лизинга собственный взнос лизингополучателя составлял 25% от рыночной стоимости жилья, сейчас он снижен до 20%. При финансировании объекта на сумму менее 75.000 евро в эквиваленте лизингодателю достаточно предоставить справку о доходах за 3 последних месяца, стоимостью от 75.000 до 150.000 евро в эквиваленте потребуется справка за последние 6 месяцев. Также важно, что график лизинговых платежей может меняться по соглашению сторон.
В любое время, начиная с 13-го месяца, лизингополучатель может досрочно погасить сумму задолженности без штрафных санкций. Сумма вознаграждения лизингодателя начисляется на фактический остаток задолженности.
Ставка поменялась
Сегодня
— В любой стране мира, какой крепкой ни была бы в ней валюта, ставки меняются. Например, в США за последний год ставка выросла примерно на 0,5 п.п. Для такого большого и развитого рынка со стабильной экономикой это чувствительное изменение, — говорит Петр Саенков, начальник отдела лизинга недвижимости и спецтехники «Райффайзен-Лизинг». — Беларусь подвержена различным внешним влияниям, поэтому коммерческая ставка в рублях выросла, и сегодня никто не готов гарантировать, что она не будет меняться.
«Райффайзен-Лизинг» — это дочерняя компания «Приорбанка». Банк сегодня нам преимущественно предоставляет финансирование на коммерческой основе. Но надо понимать, что мы крупная компания и резко менять ставку для нас невыгодно: клиенты этого не поймут.
Стоит ли бояться лизинга
Сегодня многие люди осторожно относятся к лизингу по причине того, что квартира до полного выкупа является не их собственностью, а лизингодателя. Они боятся потерять жилье, если вдруг не смогут своевременно вносить лизинговые платежи или лизинговая организация разорится.
— Такое поведение людей можно расценивать как недостаток знаний в правовой практике, — говорит Петр Саенков. — Есть три вида правового регулирования объектом недвижимости — распоряжение, владение и пользование. «Райффайзен-Лизинг» получает единственное право распоряжения — передать квартиру в лизинг. После подписания и регистрации договора лизинга все остальные права владения и пользования жильем принадлежат лизингополучателю. При оформлении кредита до полного его погашения распоряжение квартирой ограничено залогом банка. Де-факто собственник жилья имеет такие же права и обязанности, как и при лизинге.
Если вдруг у лизингополучателя возникнет сложная финансовая ситуация и он не сможет своевременно вносить лизинговые платежи, лизингодатель будет подходить к клиенту индивидуально.
— Никто никого не будет выселять на улицу. Но лизингополучатель должен проявить сознательность и предупредить нас о просрочке платежа. Мы должны понимать, что он жив, готов общаться с нами и у него есть планы по улучшению своей жизненной ситуации. В зависимости от этого ему может быть индивидуально пересмотрен график платежей, — уточняет Андрей Синявский.
Например, если лизингополучатель уже выплатил лизинговой компании 50% стоимости квартиры, но попал в сложную жизненную ситуацию и больше не может платить, согласно указу №99 лизинговая компания обязана вернуть разницу между рыночной стоимостью квартиры на момент возврата лизингодателю и теми инвестиционными расходами, которыми он ему остался должен.
Права и обязанности по договору лизинга могут переходить по наследству. Если лизингополучатель признан безвестно отсутствующим, то любой совершеннолетний член семьи имеет право требовать перевода на себя прав и обязанностей по договору.
Если вдруг лизинговая компания обанкротится или будет принято решение учредителей о ее ликвидации, предмет лизинга перейдет к другому лизингодателю. Но для лизингополучателя будет действовать договор, заключенный с прежним лизингодателем.
Есть и другие правовые аспекты решения этого вопроса. Законодательством о лизинге жилья максимально защищены интересы лизингополучателя.
Что такое возвратный лизинг
В «Райффайзенг-Лизинг» можно воспользоваться услугой возвратного лизинга. Например, потенциальный покупатель хочет купить квартиру в лизинг, которая находится на финальной стадии строительства или уже построена, но правоустанавливающие документы на жилое помещение еще не получены. По законодательству предметом лизинга является только готовое жилье.
Однако если у потребителя или его близких родственников уже есть собственное жилье, то лизинговая компания может его приобрести. Продавец имеет на руках свободные деньги, которые после получения правоустанавливающих документов на новостройку может использовать на оплату первоначального взноса для оформления лизинга.
Фото: Павел Садовский
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С появлением на рынке такого финансового инструмента, как лизинг жилья, у покупателей расширились возможности осуществить свою мечту о новой собственной...
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