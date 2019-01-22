Платеж в месяц за квартиру ценой 120 тысяч — 1360 рублей. Стоит ли бояться лизинга жилья

Приобретенные в лизинг жилые помещения в основном находились в Минске, но сделки были и в регионах. Кроме столицы лизинговая компания работает в областных городах Беларуси и в некоторых районах Минской области. Поскольку «Райффайзен-Лизинг» является дочерней компанией «Приорбанк» ОАО, то в тех населенных пунктах, где есть отделения головного банка, можно оформить заявку на покупку жилья и в лизинг.

Для того чтобы более активно продвигать на рынке свой новый продукт, «Райффайзен-Лизинг» тесно работает с агентствами недвижимости и застройщиками. Одним из таких партнеров является группа компаний ViVaInvest, клиенты которой только за два последних месяца 2018 года заключили с «Райффайзен-Лизинг» 5 договоров на покупку новой готовой квартиры.

Основная схема работы — невозвратный классический лизинг

— Компания ViVa Invest работает в сегменте жилья эконом-класса и в основном реализует свои квартиры долевым способом на этапе строительства домов. Но у нас есть и готовые квартиры. Лизинг жилья как финансовый инструмент для большинства населения является еще достаточно сложным и до конца непонятным инструментом. Тем не менее, в конце прошлого года в самом доступном сегменте жилья мы получили достаточно высокий процент сделок с готовыми квартирами, которые были приобретены нашими клиентами у «Райффайзен-Лизинг», — говорит управляющий партнeр группы компаний ViVa Invest Юрий Жарков.



