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В Минске после акции в честь белоруса, погибшего на майдане, милиция задержала двух активистов
23.01.2019 10:59 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске после траурной акции в честь белоруса, погибшего на Майдане в Киеве Михаила Жизневского, сотрудники милиции задержали двух активистов — лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича и активистку Ольгу Николайчик, сообщает
Акция проходила вечером, 22 января, у памятника Тарасу Шевченко рядом с посольством Украины. На нее собралось около десятка активистов, которые возложили цветы и зажгли свечи в честь Михаила Жизневского. Затем они спели «Магутны Божа» и гимн Украины.
Когда участники чествования начали расходиться, на проспекте Независимости сотрудники милиции задержали Дениса Урбановича и Ольгу Николайчик и отвезли их в РУВД Центрального района.
Позже правозащитники узнали, что активистов до суда поместили в изолятор временного содержания на Окрестина. Предположительно, сегодня состоится суд.
Напомним, что Михаил Жизневский
Позже президент Украины Петр Порошенко посмертно
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Ночь активисты провели в изоляторе временного содержания на Окрестина. Предположительно сегодня состоится суд.
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