В Минске после акции в честь белоруса, погибшего на майдане, милиция задержала двух активистов

В Минске после траурной акции в честь белоруса, погибшего на Майдане в Киеве Михаила Жизневского, сотрудники милиции задержали двух активистов — лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича и активистку Ольгу Николайчик, сообщает spring96.org .



Фото: «Новы Час»

Акция проходила вечером, 22 января, у памятника Тарасу Шевченко рядом с посольством Украины. На нее собралось около десятка активистов, которые возложили цветы и зажгли свечи в честь Михаила Жизневского. Затем они спели «Магутны Божа» и гимн Украины.

Когда участники чествования начали расходиться, на проспекте Независимости сотрудники милиции задержали Дениса Урбановича и Ольгу Николайчик и отвезли их в РУВД Центрального района.

Позже правозащитники узнали, что активистов до суда поместили в изолятор временного содержания на Окрестина. Предположительно, сегодня состоится суд.

Напомним, что Михаил Жизневский погиб на Майдане в Киеве 22 января 2014 года. Он был членом праворадикальной украинской организации УНА-УНСО. В Киеве в память о белорусе установлен памятник, также его наградили орденом Героев Небесной Сотни.

Позже президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил Михаилу Жизневскому звание «Герой Украины».