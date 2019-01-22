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В Могилеве прокурор запросил от 5 до 9 лет колонии для фигурантов дела по громкой афере в ЖКХ
23.01.2019 11:18 — Новости Экономики | Tut.by
В Могилеве подходит к концу суд по
На скамье подсудимых — семь руководителей коммунальных организаций и председатель собрания акционеров ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков. По версии следствия, коммунальники за взятку закупили в организации Садыкова насосное оборудование по завышенной в несколько раз цене. Этим они нанесли госбюджету ущерб в размере 652,18 тыс. рублей, или около 303 тыс. долларов в эквиваленте. Ранее по такому же делу
Прокурор считает, что вина всех фигурантов дела доказана, хотя обвиняемые ее не признают или признают частично, но не в части сговора с Садыковым и получении от него взяток. Для главного фигуранта и организатора схемы Андрея Садыкова обвинение запросило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества за распространение ложной информации, соучастие в преступлении, превышение власти, дачу взятки.
В превышении власти и получении взяток, по мнение обвинения, также виновны все руководители коммунальных предприятий. Он запросил лишение свободы в колонии усиленного режима с конфискацией: руководителям Могилевского и Воложинского жилкомхозов Агееву и Коваленко — по 6 лет, Верхнедвинского жилкомхоза Буйницкому — 7 лет, экс-начальникам Славгородского, Кировского и Россонского жилкомхозов Бойкову, Матюшонку и Петровичу — по 5 лет. Для руководителя Дрибинского жилкомхоза Ребковца прокурор запросил 5 лет в колонии усиленного режима без конфискации имущества.
До вынесения приговора Бойков, Матюшонок и Буйницкий должны быть взяты по стражу в зале суда, посчитал прокурор.
В суде продолжаются прения сторон.
Что случилось
О «преступной схеме в сфере ЖКХ, охватившей 30 районов страны», могилевская милиция
Суд
Главный фигурант дела настаивает на том, что он — «простой бизнесмен», который рекламировал услуги, но взяток не предлагал и не давал. Руководители предприятий системы ЖКХ также настаивают, что сговора с Садыковым не было, взяток от него они не получали.
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Для главного фигуранта и организатора схемы Андрея Садыкова обвинение запросило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества за распространение ложной...
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