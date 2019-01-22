В Могилеве прокурор запросил от 5 до 9 лет колонии для фигурантов дела по громкой афере в ЖКХ

В Могилеве подходит к концу суд по громкому уголовному делу о коррупции в сфере ЖКХ . Прокурор запросил для обвиняемых от 5 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества и без нее. Гособвинитель считает, что вина всех фигурантов процесса доказана — и они нанесли ущерб государству в размере чуть более 652 тыс. рублей суммарно.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На скамье подсудимых — семь руководителей коммунальных организаций и председатель собрания акционеров ЗАО «Завод энергоэффективного оборудования «Белмашпроектэнерго» Андрей Садыков. По версии следствия, коммунальники за взятку закупили в организации Садыкова насосное оборудование по завышенной в несколько раз цене. Этим они нанесли госбюджету ущерб в размере 652,18 тыс. рублей, или около 303 тыс. долларов в эквиваленте. Ранее по такому же делу осудили бывшего директора шкловского «Жилкомхоза» .

Прокурор считает, что вина всех фигурантов дела доказана, хотя обвиняемые ее не признают или признают частично, но не в части сговора с Садыковым и получении от него взяток. Для главного фигуранта и организатора схемы Андрея Садыкова обвинение запросило 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества за распространение ложной информации, соучастие в преступлении, превышение власти, дачу взятки.

В превышении власти и получении взяток, по мнение обвинения, также виновны все руководители коммунальных предприятий. Он запросил лишение свободы в колонии усиленного режима с конфискацией: руководителям Могилевского и Воложинского жилкомхозов Агееву и Коваленко — по 6 лет, Верхнедвинского жилкомхоза Буйницкому — 7 лет, экс-начальникам Славгородского, Кировского и Россонского жилкомхозов Бойкову, Матюшонку и Петровичу — по 5 лет. Для руководителя Дрибинского жилкомхоза Ребковца прокурор запросил 5 лет в колонии усиленного режима без конфискации имущества.

До вынесения приговора Бойков, Матюшонок и Буйницкий должны быть взяты по стражу в зале суда, посчитал прокурор.

В суде продолжаются прения сторон.

Что случилось

О «преступной схеме в сфере ЖКХ, охватившей 30 районов страны», могилевская милиция заявила в мае 2017 года . Это произошло после задержания бывшего главы Могилевского жилкомхоза Владимира Агеева , который до работы в ЖКХ был заместителем начальника УВД Могилевского облисполкома. Силовики вычислили, что это лишь один винтик в масштабной преступной схеме, в которой предприятия ЖКХ закупали у частников товарно-материальные ценности по завышенной стоимости.

Суд начался в апреле 2018 года. Главный фигурант дела Андрей Садыков, по версии следствия, действовал от имени нескольких юрлиц — они несколько раз переименовывались и перерегистрировались. Садыков продавал оборудование под видом белорусского по завышенной до 13 раз цене. А в качестве аргументов использовал ссылки на «соответствующую директиву президента», из чего коммунальники делали вывод, что якобы должны закупать именно его оборудование. Также за заключение договоров поставки насосного оборудования Садыков предлагал руководителям предприятий ЖКХ откаты: как правило, 3−5% от суммы заключенных договоров.

Главный фигурант дела настаивает на том, что он — «простой бизнесмен», который рекламировал услуги, но взяток не предлагал и не давал. Руководители предприятий системы ЖКХ также настаивают, что сговора с Садыковым не было, взяток от него они не получали.