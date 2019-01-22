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СК подтвердил возбуждение уголовного дела за граффити и задержание троих подозреваемых
23.01.2019 11:52 — Новости Экономики | Tut.by
Следственный комитет подтвердил TUT.BY заведение уголовного дела по статье 341 за нанесение граффити, и задержание троих подозреваемых.
Напомним, вчера стало известно, что в Минске задержали двух анархистов, Дмитрия Полиенко и Евгения Чулицкого. В понедельник утром, 21 января, у них дома прошли обыски. Как
В СК фамилии подозреваемых не называют, но подтверждают, что были задержаны трое.
— В рамках расследования уголовного дела по статье 341 назначена лингвистическая экспертиза — мы ожидаем ее результатов, проведен ряд осмотров, изъяты вещественные доказательства, расследование продолжается. Некоторое время назад было задержано три человека, которые подозреваются в совершении преступления, — сказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
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Уголовное дело было возбуждено еще в декабре, сейчас назначена лингвистическая экспертиза, проведен ряд осмотров, изъяты вещественные доказательства,...
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