Новая Комплексная программа лояльности от ОАО «АСБ Беларусбанк»



Как рассказал заведующий сектором продаж розничных банковских продуктов и услуг отдела розничного бизнеса ЦБУ №124 Филанович Александр Григорьевич, ОАО «АСБ Беларусбанкс 1 января 2019 года внедряет новую Комплексную программу лояльности для клиентов физических лиц.

Данная комплексная программа лояльности позволяет клиентам банка с учетом их активности по различным направлениям розничного банковского обслуживания (кредиты, депозиты, платежные карточки) оформлять международные банковские платежные карточки в рамках Клуба «#Настарт», Клуба «Бархат», Клуба «Шчодры», Клуба «Карт-бланш» на специальных условиях — со скидкой от размера вознаграждения за обслуживание карточек в рамках Клубов при оформлении через каналы ДБО.

Оформление карточек на условиях Комплексной программы лояльности осуществляется только в системе «Интернет-банкинг» к новому или действующему счету по выбору клиента на основании специального предложения, которое размещается ежеквартально в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала в системе «Интернет-банкинг» на главной странице в разделе «Специальные предложения банка». Первое размещение специальных предложений уже обеспечено с 10.01.2019 года.

Минимальная скидка, которая может быть предоставлена составляет 20 процентов от стоимости обслуживания по карте в рамках выбранного клиентом клуба, максимальная до 100 процентов. При скидке 100 процентов плата составляет 1 белорусский рубль.

Ознакомиться подробнее с условиями комплексной программы лояльности можно самостоятельно на официальном сайте банка www.belarusbank.by либо, в любом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», или по тел.: 2-20-34, 2-03-78, 2-89-23.

Вероника ГЕЙДЕН