За коммуникации на участке можно не платить? История человека, который смог отстоять свои права в суде

Ниже мы приводим текст сообщения Сергея Ольшевского полностью (орфография и пунктуация сохранены):

«ВАЖНО!!! Для тех, кто строит дом и не знает, нужно возмещать затраты на строительство и проектирование коммуникаций или не нужно!

Вчера мы получили первый ответ на коллективное обращение (ответ из Администрации Президента/СовМина переслали в Минстройархитектуры).

В ответе находятся тезисы про методику расчета удельных показателей затрат, которые противоречат действующему законодательству. Это станет поводом для обращения в генеральную прокуратуру, которое будет направлено сразу после получения решения суда, который прошел 21.01.2019 и который решил, что наша жалоба на действия чиновников Столбцовского РИК обоснованная, и обязал их повторно провести процедуру ввода дома в эксплуатацию.

Но самое важно, чем хочу поделиться сейчас — это следующий факт (см. скриншот).

Или, если кратко: если в разрешении на строительство ничего не сказано, то можно смело говорить исполкому, что они не имеют права требовать.

С такими разрешениями (без указания о том, что нужно компенсировать) мне писало/звонило несколько человек. И я им говорил, что судья обращала на это внимание. А сейчас есть еще и официальный ответ из Минстройархитектуры.

Поэтому, если в разрешении нет ни слова, то смело оспаривайте решение в суде: получите отказ о подписании акта ввода за подписью председателя и пишите жалобу на действия чиновников.

ps а мы продолжим борьбу за полную отмену этого варварства».



