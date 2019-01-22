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В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

23.01.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

Для справки: ресторан «Скотный двор» начал свою работу осенью 2017 года. Однако тогда это было заведение speakeasy. Это значит, что посещать его могли только люди ограниченного круга. С октября 2018 года двери ресторана распахнулись и для всех минчан. Сейчас заведение работает в обычном режиме с 8.00 до 23.00.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

На этой неделе ресторан презентовал полноценную версию своего чат-бота, который помогает обслуживать посетителей заведения. Идея создания ресторанного чат-бота появилась у разработчиков Группы компаний Synesis. Основное направление деятельности компании — создание «умных» платформ, основанных на технологиях искусственного интеллекта, облачных решениях и Big Data — для систем безопасности и систем управления массовыми мероприятиями, сервис-платформ для мессенджеров и онлайн-игр. В том числе Synesis причастна непосредственно к разработке мессенджера Viber. Поэтому нет ничего удивительного в том, что идея создания первого в Беларуси ресторанного чат-бота зародилась именно здесь.

— Люди, которые пишут чат-боты, в восприятии окружающих  почти космонавты-первопроходцы, немного оторванные от реальности, — рассказал маркетолог ресторана «Скотный двор» Дмитрий Новик. — Обычный посетитель ресторана не хочет видеть какие-то сложные программы или самостоятельно вводить названия выбираемых блюд. Намного проще создать заказ, выбирая из предложенного меню, в котором каждое блюдо сопровождается фото и кратким описанием. Вот на этом и основан наш чат-бот. Единственный нюанс здесь  на платформе Viber наша программа выглядит немного ярче и красочнее, нежели в Telegram. Однако Telegram проще.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

— Имя нашего чат-бота Animal Farm. Как только вы его найдете, достаточно нажать кнопку «Начать», и дальше начнется волшебство,  улыбнулся Дмитрий.  Можно сделать заказ онлайн, забронировать столик или просто посмотреть меню и цены. Программа запомнит ваши любимые блюда, и они будут отображаться в отдельной вкладке  не придется ничего долго искать. Интерфейс интуитивно понятный, так что здесь не будет никаких трудностей.

Особенность именно этого чат-бота  постоянная доработка и обновление. Даже после запуска программы мы стараемся сделать ее максимально удобной для пользователей ресторана. Причем участие в этом принимают не только программисты, но и сотрудники ресторана: администраторы, официанты, менеджеры. Потому что кому как не работникам знать, что понравится посетителям.

Сегодня программа работает для еды «на вынос». Изначально она для этого и создавалась  сделать заказ прямо с рабочего места и примерно через 20 минут спуститься и забрать свой завтрак или обед.

В перспективе мы хотим настроить онлайн-оплату счета за заказ и расширить чат-бот для посетителей ресторана, которые непосредственно находятся в зале. Это значит, что человек сможет сам выбрать: сделать ему заказ через официанта или чат-бота. Тут вопрос личного комфорта для каждого посетителя.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

Однако, конечно, даже наличие такой программы не отменяет необходимость слаженной работы официантов.

— На данный момент у нас нет конвейера, на котором еда будет приезжать к посетителям. Да и робота, который бы готовил эту самую еду, как вы видите, также нет. Но на самом деле это и не нужно. Мы внедряли систему чат-бота не для того, чтобы исключить человеческий фактор  он как раз очень важен в ресторанном деле. Именно официанты запоминают вкусы и предпочтения наших клиентов  знают, например, кто пьет капучино с соевым молоком, а кто с обычным. Однако с чат-ботом исключена ситуация, когда официант что-то забыл или напутал с заказом.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

— Чат-боты в ресторанах уже внедрены в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, но на территории Беларуси подобная технология появилась впервые, —пояснил специалист по связям с общественностью Группы компаний Synesis Сергей Смирнов Ресторан «Скотный двор» курируется девелоперcкой компанией Synesis, а слоган заведения звучит как «Еда для ума». Здесь бывают представители многих IT-компаний Минска, офисы которых расположены в этом или соседних зданиях. Именно поэтому внедрение чат-бота здесь стало чем-то вполне естественным. С начала работы программы мы пришли к 50 заказам в день, и это неплохой показатель. Что касается появления подобных чат-ботов в других заведениях общественного питания, то я думаю, что со временем многие рестораны Минска к этому придут. Помимо прочего, это и удобство коммуникации  как только приложение перейдет и на английский язык, даже иностранцы смогут с легкостью сделать заказ и быть уверены, что принесут именно то блюдо, которое хотелось. Вербальный контакт при этом исключен.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

По словам Сергея Смирнова, одно из ключевых преимуществ этого чат-бота заключается в том, что он постоянно развивается: даже меню в нем обновляется ежедневно. Сейчас чат-боты не новинка, но программы, которые имеют постоянную поддержку со стороны разработчика, — единицы.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

Итак, пробуем сделать заказ. Для начала нужно найти чат-бот. Я выбираю платформу Viber, т.к., по словам представителя компании-разработчика, она красочнее. Нужно найти Animal Farm. В меню указан QR-код, с которым это сделать довольно просто. Далее нажимаю кнопку «Начать», и моя переписка с рестораном началась. Сразу же появилось понятное меню ресторана с картинками — действительно, все очень красочно. Я выбираю десерты, и мне представляется 6 десертов на выбор. Выбираю понравившееся и нажимаю «сделать заказ». Проходит еще несколько согласований с чат-ботом, которые проверяют, правильно ли сделан заказ, — это занимает пару секунд. И все, заказ окончен. Чат-бот уточнил, что, как только мой заказ будет готов, мне придет уведомление на телефон.

Резюмируя, могу сказать, что это действительно удобно. Сейчас заказ через чат-бота в ресторане «Скотный двор» можно сделать только для еды на вынос, но впоследствии мне бы хотелось видеть именно такую форма для заказа не только здесь, но и в других ресторанах. Особенно это касается заведений, где я бываю впервые.

В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили
В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

Фото: Павел Садовский

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Теги: Минск
 
 
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Современный мир не стоит на месте, новейшие разработки внедряются в нашу жизнь. Это касается и сферы общественного питания. Ресторан «Скотный двор» впервые в...
 
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