В Беларуси появился первый ресторан, где можно сделать заказ через чат-бота. И мы туда сходили

— Имя нашего чат-бота —Animal Farm. Как только вы его найдете, достаточно нажать кнопку «Начать», и дальше начнется волшебство, — улыбнулся Дмитрий. — Можно сделать заказ онлайн, забронировать столик или просто посмотреть меню и цены. Программа запомнит ваши любимые блюда, и они будут отображаться в отдельной вкладке — не придется ничего долго искать. Интерфейс интуитивно понятный, так что здесь не будет никаких трудностей.

Особенность именно этого чат-бота — постоянная доработка и обновление. Даже после запуска программы мы стараемся сделать ее максимально удобной для пользователей ресторана. Причем участие в этом принимают не только программисты, но и сотрудники ресторана: администраторы, официанты, менеджеры. Потому что кому как не работникам знать, что понравится посетителям.

Сегодня программа работает для еды «на вынос». Изначально она для этого и создавалась — сделать заказ прямо с рабочего места и примерно через 20 минут спуститься и забрать свой завтрак или обед.

В перспективе мы хотим настроить онлайн-оплату счета за заказ и расширить чат-бот для посетителей ресторана, которые непосредственно находятся в зале. Это значит, что человек сможет сам выбрать: сделать ему заказ через официанта или чат-бота. Тут вопрос личного комфорта для каждого посетителя.