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С 2020 года зарплату бюджетникам будут начислять по новой схеме

23.01.2019 — Новости Экономики | Единство  
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  1. Упрощается структура заработной платы работников бюджетных организаций. С 2020 года она будет состоять из:

оклада;

стимулирующих (надбавки, премии) выплат;

компенсирующих (доплаты) выплат.

Размер указанных выплат будет определяться от оклада или от базовой ставки. При этом различного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы будут исключены, а количество надбавок и доплат — максимально сокращено.

  1. Изменяется величина, используемая при исчислении окладов работников бюджетных организаций.

Тарифную ставку первого разряда заменят базовой, которую намерены увеличить до бюджета прожиточного минимума (чтобы укрепить тарифную часть заработной платы).

Размер базовой ставки, как и сейчас размер тарифной ставки первого разряда, ежегодно с 1 января будет определять Правительство будет утвержден Правительством до 1 марта 2019 г.

  1. Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь вводится 18-разрядная (для того, чтобы определить размер оплаты труда работников бюджетных организаций).

Эту новую 18-разрядную тарифную сетку Правительство должно утвердить также до 1 марта 2019 г. и с 1 января 2020 г. она должна быть введена в действие.

При этом зарплаты бюджетников, как планируется, не должны упасть после введения изменений.

«При введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда», — уверяют в Минтруда.

  1. При этом в централизованном порядке работникам будут устанавливаться следующие выплаты:
  • надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах от базовой ставки при стаже работы:

до 5 лет – 10%;

от 5 до 10 лет – 15%;

от 10 до 15 лет – 20%;

от 15 лет и выше – 30%.

Порядок и условия выплаты надбавки за стаж работы в бюджетных организациях будут определяться Министерством труда и социальной защиты;

  • премия, на выплату которой будут направляться средства, предусматриваемые в бюджете, в размере 5% от суммы окладов работников;
  • единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной размер не установлен законодательными актами или Правительством);
  • материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями, на выплату которой будут направляться средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премий, единовременной выплаты на оздоровление и материальной помощи будут определяться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций;

  • надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь (например, надбавка за работу на условиях контрактной формы найма, доплаты ученую степень и ученое звание, за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

При этом надбавка за работу на условиях контрактной формы найма для работников бюджетных организаций будет устанавливаться в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29, в который внесены соответствующие изменения, а размеры и порядок осуществления других надбавок и доплат – Указами Главы государства, постановлениями Правительства и Министерства труда и социальной защиты.

  1. Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных организаций по установлению надбавок и доплат работникам.

Указанные выплаты будут устанавливаться дополнительно к централизованным выплатам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не запрещенных законодательством.

Таким образом, с учетом вышеизложенной информации Указом четко разграничиваются полномочия Правительства, государственных органов и бюджетных организаций в области оплаты труда.

Работа по приведению актов законодательства в соответствие с Указом должна быть завершена до 1 мая 2019 г. Тогда же существенно сократится количество нормативных правовых актов, регулирующих оплату труда работников бюджетных организаций.

Основным координатором проведения данной работы будет являться Министерство труда и социальной защиты.

http://www.mlyn.by/2019/01/zarplatu-byudzhetnikov-s-2020-goda-budut-nachislyat-po-novoj-sheme/

 
 
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