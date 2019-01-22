Криптобиржу запустили. В чем фишка и что мне с того?

Запуск первой в Беларуси и СНГ криптобиржи вызвал шквал комментариев и вопросов. Пока скептики иронизируют, юристы вчитываются в White paper проекта, рисковые и продвинутые пользователи выстроились в очередь, чтобы попробовать поторговать на новой площадке. На вопросы о том, зачем Беларуси криптобиржа, что на ней будет продаваться и кому от этого польза, отвечает руководитель проекта Currency.com Виктор Пергамент.

Зачем Беларуси криптобрижа? Криптобиржа — это инвестиции и новые рабочие места. Белорусские компании смогут получить доступ к финансированию. Государство сможет сократить расходы на обслуживание долга. Мы верим, что криптобиржа позволит создать в нашей стране центр притяжения капитала со всего мира. Поступило почти 50 тысяч заявок на регистрацию на криптобирже как от частных, так и от юридических лиц. Подавляющее большинство инвесторов — не из Беларуси. На нашей бирже белорусские компании смогут выпускать свои токены (например криптооблигации или криптоакции) и привлекать таким образом инвестиции. Мы уже видим большой интерес к этому от ведущих белорусских компаний. Понимая важную общественную значимость нашей миссии, сегодня мы готовы оказывать услуги по выпуску токенов для белорусских компаний и государства по себестоимости.

Вы утверждаете, что криптобиржа может позволить снизить стоимость обслуживания внешнего долга. Это как? Беларусь — страна, которая никогда не объявляла дефолта, страна с долговой нагрузкой меньше 40% от ВВП платит невероятные деньги на обслуживание госдолга — более 1 млрд долларов в год. Каждый седьмой рубль бюджета идет на обслуживание долга . Если бы не огромные проценты, мы бы могли бы больше тратить на образование и здравоохранение. Криптобиржа увеличивает ликвидность финансовых инструментов, что удешевляет стоимость денег. Криптобиржа дает возможность криптоинвесторам инвестировать в финансовые инструменты реальных компаний и государства. Например, наш Минфин может выпустить криптобонды. Если они котируются на бирже и имеют высокую ликвидность, то за счет этого может быть меньше процентная ставка. Криптоинвесторы смогут инвестировать криптобонды свободные деньги и когда надо продать их и получить деньги обратно. Выгодно всем.

С Минфином понятно. А что биржа может дать простому гражданину, у которого есть пара тысяч свободных рублей или биткоинов? Государство сможет платить больше работникам бюджетной сферы, если освободит больше денег от обслуживания долга. Предприниматель создаст новые рабочие места, если получил инвестиции через токены. Граждане смогут инвестировать через криптобиржу. Инвестирование несет риски, поэтому зарегистрироваться на криптобирже смогут только квалифицированные инвесторы. Это те, кто имеет соответствующий уровень дохода, опыт работы в финансовой сфере, образование и понимание рисков.

Времена очередей вроде прошли, а на криптобиржу, говорят, очередь. С чего вдруг? Неужели в ИТ-стране нельзя что-нибудь придумать? Да, очередь желающих попасть на криптобиржу есть и она только растет, превысив 40 тысяч человек. По законодательству мы должны проверять документы и идентифицировать клиентов. Это занимает время и, к сожалению, у нас нет достаточного количества людей, чтобы выполнить все требуемые законодательством процедуры для нескольких тысяч клиентов в день. Мы планируем существенно увеличить скорость обработки заявок в самое ближайшее время.

Знакомый говорил, что зарегистрировался с номером в районе 16 500, а через день его место в очереди сдвинулось на 16850 позицию? Кто лезет вперед без очереди? Это какой-то блат? Каждый может «продвинуться» в очереди, пригласив в нее своих друзей по специальной ссылке. Это значит, что 350 человек пригласили своих друзей в очередь, а ваш друг нет. Если он начнет приглашать друзей в очередь, он продвинется в очереди и сможет начать пользоваться платформой быстрее. Мы сделали хорошее предложение по рекламной акции, так что число желающих несколько превысило ожидания.

Смогут ли пользователи криптобиржи покупать через нее реальные акции компаний? Если белорусская компания выпустит криптоакции, клиенты смогут покупать через токены права на сами акции на нашей площадке. Небелорусские компании выпустить криптоакции сегодня не могут. Поэтому для небелорусских компаний клиенты смогут покупать только токенизированные биржевые активы, стоимость которых определяется рыночной стоимостью реальных акций. Токен — это экономический эквивалент соответствующей акции, фьючерса или какого-то другого финансового инструмента, но не является самим финансовым инструментом. Наш партнер capital.com будет покупать акции, фьючерсы или деривативы (в зависимости от инструмента) для currency.com для того, чтобы currency.com мог передать полученный финансовый результат клиенту. Сервера и currency.com и capital.com стоят рядом в Лондонском датацентре Equinix LD4, в одном здании с серверами других мировых бирж. Это обеспечивает мгновенное исполнение заявок клиентов — 200 миллисекунд.

Фото: пресс-служба компании

А почему просто не покупать акции на Currency.com ? Это можно для токенизированных акций белорусских компаний. Для небелорусских компаний это невозможно вследствие законодательных и других ограничений. Поэтому мы работаем с инвестиционной компанией Capital.com, регулируемой ведущими европейскими финансовыми регуляторами FCA и CySEC и она покупает для нас реальные акции, фьючерсы и другие финансовые инструменты, а мы передаем полученный финансовый результат клиенту. Это обеспечивает высокий уровень безопасности инвестиций клиента.

Судя по правилам для пользователей на currency.com, у меня никаких особых прав и нет — выходит, даже деньги мои могут заблокировать. Мне хоть объяснят, почему? Каким доходам небезопасно показываться на бирже? Правила криптобиржи — это продолжение белорусского регулирования криптоэкономики. Криптобиржа обязана проверять поступающие криптовалюты, и если есть подозрение, что они получены вследствие преступной деятельности, то у нас должно быть право их заблокировать до выяснения обстоятельств. В этом случае у вас будут запрошены дополнительные документы и информация, подтверждающие правомерность приобретения токенов. В белорусском крипторегулировании имплементированы лучшие мировые правила и стандарты для противодействия отмыванию денег, оно полностью соответствует лучшим стандартам и рекоммендациям FATF.

Хорошо, а вывести деньги с криптобиржи в фиат реально? Или я так и останусь виртуальным миллионером, даже если моя игра на бирже будет успешной? Кстати, налоги совсем не придется платить? Любой токен, котирующийся на бирже, имеет ликвидность, может быть продан в любой момент, а деньги выведены в «фиат» через платежную карточку или банковский перевод. И действительно, до 2023 года доходы, полученные в результате сделок с токенами, освобождены от налогообложения и не требуют декларирования в соответствии с декретом № 8. То есть, если вы получили доход, вам не надо ни в налоговую ходить, ни нести дополнительные расходы. Для граждан все очень просто.

А чем может быть интересна криптобиржа для бизнеса? Белорусские юридические лица просят нас выпустить токены, которые смогут «застраховать» их от изменения курса российского рубля. Такой важный для управления рисками инструмент является нормой во всем мире. Сейчас мы рассматриваем возможность запуска такого токена. Меньше рисков — больше предсказуемости, больше экономического роста.

Криптобиржу активно сравнивают с форексом. Это уместно? Криптобиржа — это не форекс, это абсолютно разные понятия и с правовой, и с фактической точки зрения. Форекс — это торговля курсами фиатных валют. На криптобирже продаются секьюрити токены и криптовалюты. Сделка на форексе — это открытие и закрытие позиции. Покупка токенизированного биржевого актива — это покупка токена. Сделку на форексе можно только закрыть. Токенизированный биржевой актив можно продать, можно вывести с криптобиржи, можно передать третьему лицу — от чего увеличивается ликвидность. На токен распространяется право собственности. Сделка форекс порождает только обязательственные права. У токенизированного биржевого актива гораздо больше способов применения и другая правовая природа. Форекс — это торговля с брокером, в то время как токенизированные активы торгуются на криптобирже, где существует множество продавцов и покупателей. Важно понимать разницу между брокером и биржей, и почему торговля на бирже для клиента выгоднее и прозрачнее. В случае когда клиент торгует у брокера, он видит цену покупки и продажи только этого брокера. Цена на бирже определяется заявками большого количества людей. На бирже любой клиент может оставить заявку на покупку или продажу и влиять на цену. Например если на бирже цена покупки какого-то актива 25, а продажи 20, то клиенту необязательно покупать или продавать по этим ценам. Клиент может оставить заявку купить по 24 (то есть дешевле). Тогда биржевая цена изменится и будет не 20/25 — а 20/24 и следующий клиент, который хочет купить купит у того, кто поставил заявку по 24. При торговле с брокером, клиент может только купить по 25 и продать по 20 — клиент не может оставить заявку и изменить цену. Поэтому говорят, вследствие торгов на бирже цена акций компании составила такую-то сумму. Биржа — гораздо более прозрачный и более дешевый способ инвестирования чем брокер. В итоге цену на бирже определяют все клиенты биржи вместе, а у брокера это определяет компания у которой у вас открыт счет.

Но к форекс-компаниям все-таки жесткие требования, контроль регулятора. Кто вас регулирует и контролирует? Согласно белорусскому законодательству наш регулятор — это Парк высоких технологий. Требования к криптобиржам гораздо более жесткие чем к названным вами компаниями и даже более жесткие чем к большинству финансовых институтов. Например, требование прохождения ежегодного аудита всей деятельности в компаниях большой четверки (Deloitte, E&Y, KPMG, PwC). Требования к персоналу, кибербезопасности и т.п. В разработке правил для криптобирж участвовали как белорусские эксперты, так и ведущие мировые эксперты из США, Англии, Швейцарии. Лично бывший глава центробанка Швейцарии Мартин Хесс потратил огромное количество времени, чтобы сделать это регулирование достойным мирового уровня. Что-что, а контролировать и регулировать в Беларуси умеют. Например, для того, чтобы выпустить токены любому белорусскому юридическому лицу нам необходимо одобрение наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Currency.com сравнивают с эстонско-кипрской компанией DX. Exchange, которая предлагает «цифровые акции». В чем разница? DX.exchange не выпускает токены, как currency.com, DX. exchange это классический брокер, который просто предлагает заплатить за акции криптовалютой. Ну и, судя по их телеграм-чату, DX. exchange нельзя назвать полностью работающим проектом.

Так что такое секьюрити токен (токен на биржевой актив)? Секьюрити токены очень похожи на акции или облигации, так как в этот вид токена заложено право требовать определенных действий от лица выпустившего токен. Но понятие токена — шире чем акция или облигация. Например, токен может давать право на получение скидки, право на бесплатный кофе в кофейне, какие-то дополнительные бонусы и т.п. Токены открывают большое количество возможностей для маркетологов компаний, позволяют сделать так, чтобы интересы бизнеса и интересы клиентов бизнеса совпадали. Токенизация акций и других ценных бумаг направлена на повышение их оборотоспособности, а также снижение расходов, связанных с депонированием и передачей ценных бумаг. Секьюрити токены, надо отличать от платежных токенов, таких как биткоин, эфириум. В случае биткоина и эфириума нет лица, которое бы обещало каким-то образом этот токен принять. Платежные токены очень сложно оценить, в связи с чем их цены очень сильно изменяются. Секьюрити токены гораздо более понятные инструменты и имеют волатильность ниже платежных токенов. Криптобиржа Currency.com выпустит свыше 10 тысяч токенизированных биржевых активов (секьюрити токенов). Каждый из который привязан к своему экономическому эквиваленту — акции, индексу или сырью.

Вы работаете всего неделю. И как оно? Когда полгода назад мы принимали решение о запуске проекта, понимали, что запускать еще одну криптобиржу, которая ничем не отличается от других, нет никакого смысла. Существует большая потребность владельцев криптовалют инвестировать в реальные активы. Если загуглить секьюрити токены, то можно увидеть, что это один из самых горячих трендов вокруг применения технологии блокчейн. Поэтому мы решили сделать так, чтобы криптобиржа отличалась от остальных проектов в этой индустрии и стала лучшей площадкой для инвестирования в секьюрити токены в мире. Уже видно, что это было хорошее решение. За неделю лист ожидания вырос до почти 50 тысяч клиентов. По всему миру вышло свыше 1000 публикаций в СМИ более чем 10-ти языках, включая NewYork Times, Reuters, Euronews, Daily Mail. Почти все публикации очень позитивно рассказывают про наш проект, нашу страну и ее передовое законодательство в сфере IT.

Но после падения в цене биткоина интерес к криптотеме, кажется, упал. Или нет? Возможен ли второй бум после обещанного запуска проекта Павла Дурова? Мы верим в то, что токены — это прежде всего инструмент для привлечения денег в реальную экономику, в реальные компании. Инвестирование в токены, которые обещают заменить фиатные деньги, может принести как большие прибыли, так и большие убытки. Мы считаем, что в перспективе 10-ти лет криптоэкономика существенно изменит наш мир. То, что Беларусь находится на передовой этих технологических изменений у меня лично вызывает только гордость за нашу страну.