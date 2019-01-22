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Тест. Что вы знаете о союзном договоре Беларуси и России?
23.01.2019 15:54 — Новости Экономики | Tut.by
Неожиданно в повестку дня России и Беларуси ворвался договор 20-летней давности о создании Союзного государства. Мы уже
Попробуйте догадаться или вспомнить без помощи поисковиков, о чем же Минск договорился с Москвой в 1999 году. Некоторые детали могут вас удивить.
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Попробуйте догадаться или вспомнить без помощи поисковиков, о чем же Минск договорился с Москвой в 1999 году. Некоторые детали могут вас удивить.
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