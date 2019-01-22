Тест. Что вы знаете о союзном договоре Беларуси и России?

Неожиданно в повестку дня России и Беларуси ворвался договор 20-летней давности о создании Союзного государства. Мы уже писали , что выполнен он, мягко говоря, не полностью.

Попробуйте догадаться или вспомнить без помощи поисковиков, о чем же Минск договорился с Москвой в 1999 году. Некоторые детали могут вас удивить.