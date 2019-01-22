Беларусь готова помочь в модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска

Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова помочь модернизировать транспортную инфраструктуру Новосибирска, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с губернатором Новосибирской области России Андреем Травниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предлагаем совместно разработать и реализовать проект по комплексной модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска, включая управление движением, модернизацию трамвайных путей, систем электроснабжения и остановочных пунктов", - отметил Сергей Румас.

Беларусь готова поставлять в Новосибирск широкий спектр пассажирской техники. Премьер-министр предложил губернатору российского региона отдельно обратить внимание на электробусы, троллейбусы с автономным ходом - такая техника уже прошла испытания и хорошо себя зарекомендовала в Российской Федерации.

По его словам, есть хорошие перспективы для увеличения поставок карьерных самосвалов БелАЗ для горнодобывающих предприятий Новосибирской области, а также техники Минского автомобильного завода, МТЗ и "Гомсельмаша". Интерес для российского региона может представлять белорусская дорожно-строительная, коммунальная и лесозаготовительная техника.

Глава правительства также предложил развивать производственную и научно-техническую кооперацию между Беларусью и Новосибирской областью. Примеры такой работы уже есть, например, сотрудничают "Сибэлектропривод" и БелАЗ, ЗАО "Экран ФЭП" и холдинг "БелОМО".

"Зная об эффективной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации по модернизации самолетов малой бизнес-авиации, мы также готовы обсудить возможные проекты по участию нашего Минского завода гражданской авиации в проведении совместных работ по техобслуживанию, ремонту и модернизации таких самолетов", - сказал премьер-министр.

По его мнению, перспективы для сотрудничества есть также в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Сергей Румас выразил уверенность, что по итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Новосибирской области достигнет $300 млн. "Мы это приветствуем. Вместе с тем в составе импорта в Беларусь было много товаров, связанных со строительством БелАЭС. Мы понимаем, что эта составляющая из товарооборота уйдет. Надо думать, какими другими товарами это заместить, чтобы поддерживать такой высокий уровень товарооборота", - резюмировал премьер-министр.

Андрей Травников отметил, что у региона налажены хорошие отношения с Беларусью во многих отраслях экономики. Он считает, что по итогам нынешней визита делегации Новосибирской области будут достигнуты договоренности, которые в будущем воплотятся в совместные проекты.-0-