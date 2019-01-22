В битве с торговыми сетями белорусов могут лишить надежд на квартиры и машины от щедрых ритейлеров

Министерство антимонопольного регулирования приступило к обсуждению документа об усилении госрегулирования торговых сетей. На заседании рабочей группы в среду глава МАРТ Владимир Колтович подчеркнул, что с обсуждения по его инициативе сняли гриф «для служебного пользования» и сделали обсуждение максимально открытым. Документ может радикально перекроить рынок, и Колтович подчеркнул, что сейчас не стоит создавать ненужное напряжение в работе потребительского рынка.

«Цель этой дискуссии — рассмотреть возможность и целесообразность, учитывая ситуацию на потребительском рынке, дополнительного регулирования работа на рынке розницы. Мы изучили опыт 27 стран — все так или иначе вмешиваются в работу монополистов. Мы далеки от решения скопировать подходы одной страны», — подчеркнул министр, отметив, что в мире применяются и вполне драконовские с точки зрения белорусских реалий меры. Вроде того, чтобы сделать субботу и воскресенье выходным — пусть, мол в эти дни монополист отдыхает, а остальные ритейлеры добирают.

«Пока документ — это даже не проект, это концепция, и она обсуждается. Не стоит задача сделать хуже. Задача, чтобы условия и подходы на рынке были равными, и отношения с производителями соответствовали законодательству», — заявил министр.

Представитель бизнес-союзов Виктор Маргелов подчеркнул, что крупные сети разрушают рынок, и нынешняя попытка — «это сталинградская битва бизнес-сообщества — наш последний шанс».

В нынешнем варианте проекта указа доминантом становится ритейлер, занимающий минимум 15% в Беларуси, но Маргелов уточнил, что речь должна идти о доле в торговли района, а не на товарном рынке всей страны. «Пока проект относится к одной организации (имеется в виду „Евроторг“ — ред.). Это значительное сужение того, что обсуждалось», — считает Маргелов.

Участники дискуссии отметили, что сеть объемом 15% уже оказывает серьезное давление — до 35%, сейчас прописанных в законе, нет возможности. «В итоге только одно предприятие в стране получает по эксклюзивной цене продукт. У всех надбавка 60%, а эта сеть может позволить 100% и все равно получить конечную цену ниже. Нужно регулировать не всю страну, а монополиста», — подчеркнул Колтович.

Колтович настаивал, что при установлении порога для доминанта речь должна идти именно о стране — «чтобы не бить из пушки по воробьям».

Маргелов требовал обязать монополистов торговать всем ассортиментом товаров, в том числе, молоком и хлебом.

— Вы за рынок или хотите вернуться? Как мы можем обязать торговать тем, чем субъект не хочет торговать? Речь идет о том, что, если субъект хочет торговать хлебом, он должен обеспечить ассортимент (количество позиций товара, в том числе отечественного производства — ред.). Но если он решил торговать хлебом, как мы можем обязать его торговать еще молоком и водкой? А где свобода торговли, — недоумевал Колтович.

— Свобода должна быть для малого бизнеса. У монополистов должна быть обязанность кормить людей, — парировал Маргелов.

Много дискуссий вызвало требование к сети-доминанту ограничить расходы на рекламу 0,5% выручки от реализации.

— Жестокое ограничение, ничего не скажешь, — иронично заметил Маргелов. — «Евроторг» в 2017 году на рекламу и представительские расходы потратил 1% выручки. А тут 0,5% на рекламу. Вы ничего не меняете!

— Что предлагаете?

— Раза в два уменьшить! — потребовал Маргелов.

Колтович уточнил, что речь более корректно было бы вести об ограничении рекламы, к примеру, телевизионной, по времени, но радикально перекраивать рынок ритейла такими мерами и запретами точно не следует.

— Если мы опять скатываемся в митинги, то я пошел на работу! — остановил он попытик Маргелова продолжить тему.

Колтович подчеркнул, что он категорический противник количественных ограничений — не надо ограничивать объем рекламы, надо ограничить время.

Не следует ограничивать рекламные бюджеты, подчеркнули представители МАРТа — «это доходы множества других предприятий, это их рабочие места, это доходы тех же телеканалов, СМИ и тд».

Самая бурная дискуссия была вокруг рекламных игр торговых сетей.

— Надо посмотреть, какие ограничения можно ввести — малые сети не могут позволить себе крупные призы и следует ограничить такие возможности и для крупного ритейлера, возможно, приравняв эти игры к лотерейной деятельности, — предложил Колтович.

Проект указа предлагает ограничить потолок бюджета рекламной игры суммой в 100 тысяч базовых величин (1,25 млн долларов). Маргелов потребовал этот потолок в 10 раз снизить.

— А если у них лишние деньги, надо колхоз им дать. Или два, — потребовал представитель бизнес-союза.

Колтович отметил, что проблема есть и монополист, используя свое положение, может отвлекать средства, в том числе это ведет к сокращению поступлений от лотерей, недополучению денег бюджетом, и требуется уточнять понятия «лотереи» и «рекламной игры» в рамках уже другого документа.