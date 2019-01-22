Бабич: Россия приступила к инвентаризации союзного договора с Беларусью

Российские представители совместной с Беларусью межправительственной рабочей группы по углублению интеграции приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве, заявил 23 января спецпредставитель президента России, посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.



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«Российская часть группы приступила к работе. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти [в России]», — отметил посол РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

Бабич обратил внимание, что «особенность этой работы состоит в том, что пять лет назад был подписан евразийский договор». «Часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень. Поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате», — сказал глава российской дипмиссии.

Посол сообщил, что как только предложения будут сведены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать свои замечания и предложения. «Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое», — сказал Бабич. «Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам», — заявил Бабич.

Союзный вопрос

Напомним, вопрос строительства Союзного государства актуализировался после заявлений Беларуси о том, что Россия должна компенсировать налоговый маневр.

В России эта позиция не нашла понимания. Премьер-министр Дмитрий Медведев жестко указал Минску на два «интеграционных сценария», в которых для получения денег Беларуси придется идти на серьезные уступки.

25 декабря во время встречи президентов Беларуси и России была достигнута договоренность о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов.

От российской стороны группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин. В состав группы также вошли представители различных ведомств, Государственной думы, Совета Федерации и Счетной палаты. С белорусской стороны Минск определил 30 членов рабочей группы о будущем белорусско-российской интеграции">группу возглавил министр экономики Дмитрий Крутой. В нее также вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, депутат Валерий Воронецкий, сенатор Алла Бодак и заместители руководителей большинства министерств и ведомств. Всего 30 белорусских чиновников.

10 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва может потерять Минск как союзника на западном направлении , если стороны не договорятся о компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов 15 января вновь заявил , что договор о создании Союзного государства с Беларусью необходимо актуализировать.

«Давать субсидии предприятиям чужой страны странно было бы. Это можно было бы делать, если бы была у нас более глубокая степень интеграции. Если хотите такой же режим, давайте вернемся к нашему Союзному договору», — сказал первый вице-премьер.