Эксперты: РФ будет навязывать интеграцию как механизм подчинения, с США быстрого прогресса не будет

В ближайшее время существенных изменений в соотношении сил Беларуси и России не произойдет и компромисс будет достигнут на условиях, не слишком отличающихся от условий 2016−2017 годов, когда двусторонние отношения тоже переживали кризис. А вот неопределенность в отношениях с Евросоюзом может сказаться на взаимном доверии, что, в свою очередь, способно повлиять на затягивание процесса подписания давно ожидаемых соглашений.

К такому выводу пришли эксперты инициативы «Минский диалог» в «Минском Барометре» — аналитическом мониторинге внешней политики и отношений Беларуси с основными игроками на международной арене, который охватывает события ноября−декабря прошлого года.

«Москва хочет распространить внутренние российские правила на союзные страны»

Самого «горячего» градуса в последние два месяца прошлого года, без сомнения, достигли отношения Беларуси с Россией. Учитывая все спорные моменты, эксперты прогнозируют, что Россия продолжит попытки «прагматизации», то есть навязывания интеграции как механизма подчинения.



Фото: Reuters

По мнению экспертов, сегодня позицию по нефти Беларуси будет весьма сложно отстоять, поскольку зависимость России от Беларуси по транзиту нефти не слишком высока и создание общего рынка нефти в ЕАЭС отложено до 2025 года.

Позицию по газу будет отстоять несколько проще, хоть доля белорусского маршрута в общем газовом российском транзите в ЕС меньше, чем в нефтяном, а газопровод (в отличие от нефтепроводов) принадлежит "Газпрому".

Кроме газовых и нефтяных споров в двусторонних отношениях есть еще незакрытый вопрос о границе и кредитах: до конца 2018 года так и не были заключены соглашения по пересечению белорусско-российской границы гражданами третьих стран и по кредиту России на рефинансирование белорусского госдолга, хотя оба соглашения находятся в высокой степени готовности. Россия намерена ввести дополнительные пункты пропуска для иностранцев на белорусско-российской границе. Она также согласна рефинансировать белорусский госдолг в размере 630 млн долларов США.

Авторы доклада считают, что привязка Россией условий поставок нефти и газа к глубине интеграции демонстрирует, что Москва рассматривает интеграционные объединения исключительно как процесс с односторонним движением: распространение внутренних российских правил на союзные страны в зависимости от степени близости.

Однако Союзный договор 1999 года в наименьшей степени отвечает этим целям. Поэтому низка вероятность того, что рабочая группа сможет прийти к каким-либо существенным результатам.

«Сила переговорной позиции официального Минска по условиям поставок нефти и газа в большей степени зависит от веса Беларуси в российском транзите этих товаров в Европу, нежели от „больших“ соглашений. И вес этот снижается по мере обретения Россией собственной инфраструктуры. Однако в ближайшее время существенных изменений в соотношении сил не произойдет. Соответственно, компромисс, к которому в итоге придут стороны, должен быть достигнут на условиях, не слишком отличающихся от условий 2016−2017 годов», — говорится в докладе.

Вместе с тем, считают авторы, вряд ли приходится ждать достижения компромисса по этим вопросам в первой половине 2019 года, поскольку предвыборный сезон, который предстоит Беларуси, по мнению российского руководства, дает шансы все же поднять цены для союзника.

Китаю будем продавать еще больше

Самые стабильные отношения, судя по докладу экспертов, у Беларуси сегодня с Китаем. Там тенденциозно расширяется договорная база для увеличения белорусского экспорта в Китай и развития индустриального парка «Великий камень».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В «Минском диалоге» прогнозируют, что в новом году политический диалог не изменит своей тональности, продолжится работа по расширению белорусского экспорта в Китай и развитию Китайско-белорусского индустриального парка, а также оформление новых договоренностей для этих целей. Очередным стимулом для этого будет заявленное белорусской стороной проведение в июне 2019 г. международного форума «Один пояс, один путь» на базе «Великого камня».

«Год образования» может принести для Беларуси увеличение числа китайских студентов, расширение образовательных программ и программ обмена, что в целом благоприятно скажется на восприятии сторонами друг друга.

«Однако для эффективного понимания китайских партнеров следует обобщить информацию по китайским проектам в Беларуси и сделать соответствующие выводы, что в том числе поможет достигнуть и плановых экономических показателей», — считают авторы доклада.

«Неопределенность в отношениях с ЕС будет негативно влиять на уровень взаимного доверия»

В ноябрьском выпуске «Барометра» эксперты прогнозировали, что следующие полтора месяца могут стать своего рода моментом истины по поводу перспектив заключения приоритетов партнерства. Но белорусский МИД до сих пор как мантру повторяет, что он работает над соглашениями с ЕС.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В это же время Евросоюз продолжает осуществлять в Беларуси социальные проекты. В ноябре, например, был запущен проект по поддержке развития предпринимательства в белорусских регионах, который рассчитан на 3 года и является одним из крупнейших проектов такого типа, когда-либо реализованных в Беларуси. Финансирование (8 млн евро) предоставлено ЕС и ПРООН. Также в конце того года были подписаны первые соглашения на сумму 160 млн евро с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Правда, перспективные прогнозы у экспертов не самые радужные. По их мнению, в ближайшие месяцы можно ожидать, что отношения Беларуси и ЕС продолжат развиваться в противоречивом ключе.

«С одной стороны, будет и дальше нарастать интенсивность контактов и проектного сотрудничества в различных областях. С другой — в подвешенном состоянии остаются переговоры по политически значимым соглашениям, все более отчетливо просматриваются противоречия в области торговли. Такая парадигма позволит двигаться вперед там, где у сторон нет противоречий. Но одновременно будет создавать дополнительную неопределенность в отношениях в целом, негативно влиять на уровень взаимного доверия», — считают политологи.

Они также справедливо отмечают, что прорабатывавшийся уже несколько лет проект соглашения о приоритетах партнерства начинает утрачивать актуальность. Не только из-за давно истекших сроков, в которые планировалось подписать документ, но и ввиду растущей в Минске убежденности, что новые уступки в отношении выставляемых Литвой условий будут лишь вести ко все новым требованиям со стороны Вильнюса.

А вот заключение соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии, по мнению экспертов, выглядит достаточно реалистичным в 2019 году. До появления нового противоречия, связанного с требованием Польши увеличить количество аккредитованных в Беларуси польских консулов, в этих переговорах был достигнут прогресс по вопросу, который долго оставался камнем преткновения.

«ЕС хотел включить в текст соглашения отдельный пункт о его приостановке в случае изменения международной ситуации, и, в частности, в случае введения в отношении Беларуси новых санкций. Минск же выступал категорически против, так как ничего подобного нет в соглашениях ЕС с другими соседями. Представляется, что и по вопросу количества консулов стороны смогут найти развязки», — считают в «Минском диалоге».

В отношениях с США будет прогресс, но не моментальный

Осенние визиты помощника госсекретаря Митчелла и делегации аналитиков, практически совпавшие по времени, явно свидетельствуют о повышении внимания к Беларуси со стороны США, считают эксперты.

В ближайшие месяцы отношения с Вашингтоном будут медленно, но верно улучшаться. Процесс нормализации будет стимулироваться кроме прочего и ухудшающимися отношениями с Россией. Дополнительный мотив — необходимость обеспечить благоприятный внешнеполитический контекст в преддверии президентских выборов в Беларуси и предупредить возможную поддержку оппозиционных кандидатов со стороны США.



Фото: The White House / Flickr

«В 2019 году получит дальнейшее развитие процесс восстановления полноценной работы посольств и возвращения послов, которые были отозваны еще в 2008 году, после дипломатического скандала между двумя странами. Однако маловероятно, что этот процесс будет завершен в наступившем году. Вряд ли стоит ожидать и окончательного снятия санкций. Скорее всего, это будет одним из условий проведения более свободных президентских и парламентских выборов в Беларуси. Кроме того, это решение должно приниматься законодательной, а не исполнительной властью США, что сложнее процедурно», — говорится в докладе.

«Главной угрозой в сотрудничестве с Украиной может стать информационная сфера»

Отношения с Украиной в последние месяцы по большей части были обозначены голосованием Беларуси на Генассамблее ООН, где наша страна не поддержала предложенные соседями резолюции. Такие действия были восприняты в Киеве как недружественные по отношению к Украине и вызвали критику со стороны дипломатов и политиков.



Фото: Reuters

Тем не менее, отмечают эксперты, несмотря на накопившийся негатив, в двусторонних отношениях произошли сразу несколько крайне важных событий, которые могут оказать влияние на дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси и Украины, а также на снятие остроты накопившихся проблем политического и информационного характера. Среди основных стоит отметить: подписание меморандума между АМПУ и Белтопэнерго по восстановлению судоходства по Днепру, договор о научно-техническом сотрудничестве между Центром по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси и Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности, получение украинским каналом UATV лицензии на вещание в Беларуси.

Но главным источником угроз для сотрудничества двух стран, по мнению авторов доклада, может стать информационная сфера.

«Белорусская сторона, в частности посольство Беларуси в Украине, практически полностью игнорируют эту проблему», — считают эксперты и добавляют, что идущие одна за одной две электоральные кампании в Украине поднимут градус политизации общества и сузят рамки реакции основных политических игроков. Те уже не смогут игнорировать информационный шум и, вполне вероятно, будут пытаться действовать в соответствии с заданными СМИ рамками восприятия позитива и негатива.

«А это означает, что под угрозой могут оказаться не только перспективные, но и уже реализуемые проекты. Простой пример: за все время блокировки белорусских удобрений на границе белорусские дипломаты ни разу не выступили с соответствующими заявлениями в украинской прессе», — говорится в «Барометре».

Приближающиеся выборы требуют скорейшего решения накопленных за предыдущие периоды проблем политического характера. Беларуси крайне важно урегулировать шпионский скандал и, возможно, провести одно-два мероприятия, способные привлечь внимание прессы в позитивном ключе.

«Этот год для Беларуси станет, скорее, годом удержания своих позиций в сотрудничестве с Украиной. До окончания электоральных кампаний в Украине попросту не будет субъекта, способного принять важное и ответственное решение. Такая ситуация продлится как минимум до августа-сентября, когда станет ясной конфигурация сил в будущем составе парламента. В этих условиях чрезвычайно важно начать активно работать в информационном поле. Иначе политических и экономических потерь избежать не удастся», — считают эксперты.